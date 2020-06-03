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Кейлор Навас: «ПСЖ готов бороться за победу в Лиге чемпионов»

сегодня, 10:44

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас считает, что парижане готовы выиграть свой первый в истории титул Лиги чемпионов.

Я знаю, что Лига чемпионов является сложным турниром, но нет ничего невозможного. Поэтому мы готовы бороться в этом соревновании.

Я знаю, что мои товарищи по команде очень мотивированы. Они много работают дома, потому что они все знают о важности этого соревнования. Они знают, что этот турнир важен для команды и болельщиков.

Нам понадобится немного времени, чтобы набрать форму, потому что мы все физически хороши. Я много бегаю. Никогда в жизни не бегал столько, как сейчас. Важно поддерживать физическое состояние. Поэтому я бегаю каждый день. Пытаюсь справиться с этим периодом хорошо, чтобы не было травм.

Ранее Кейлор Навас заявил, что чувствует себя спокойно в парижском клубе.

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Все комментарии
bolshiks
bolshiks
сегодня в 12:26
Одна болтовня.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:13
С большим везением можно и выиграть.
Cir Braun
Cir Braun
сегодня в 11:10
Только не получается.
beefs
beefs
сегодня в 10:48
готов это хорошо...
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