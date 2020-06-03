Кейлор Навас: «ПСЖ готов бороться за победу в Лиге чемпионов»

Голкипер ПСЖ считает, что парижане готовы выиграть свой первый в истории титул Лиги чемпионов.

Я знаю, что Лига чемпионов является сложным турниром, но нет ничего невозможного. Поэтому мы готовы бороться в этом соревновании.

Я знаю, что мои товарищи по команде очень мотивированы. Они много работают дома, потому что они все знают о важности этого соревнования. Они знают, что этот турнир важен для команды и болельщиков.

Нам понадобится немного времени, чтобы набрать форму, потому что мы все физически хороши. Я много бегаю. Никогда в жизни не бегал столько, как сейчас. Важно поддерживать физическое состояние. Поэтому я бегаю каждый день. Пытаюсь справиться с этим периодом хорошо, чтобы не было травм.