DFB не накажет футболистов, поддержавших акцию памяти Джорджа Флойда

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сегодня, 17:38

Пресс-служба Немецкого футбольного союза ( DFB ) опубликовала результаты проверки в отношении ряда игроков, проведенной после 29-го тура Бундеслиги.

Игроки дортмундской «Боруссии» и , полузащитник «Шальке» и нападающий менхенгладбахской «Боруссии» во время матчей выступили с жестами в поддержку темнокожего гражданина США Джорджа Флойда, погибшего в результате неправомерных действий полиции.

Немецкий футбольный союз инициировал проверку, по итогам которой принял решение не применять санкции к футболистам. В организации отметили, что действия игроков имели антирасистский посыл и были выражением солидарности.