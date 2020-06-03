DFB не накажет футболистов, поддержавших акцию памяти Джорджа Флойда

Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) опубликовала результаты проверки в отношении ряда игроков, проведенной после 29-го тура Бундеслиги.
Игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими, полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни и нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам во время матчей выступили с жестами в поддержку темнокожего гражданина США Джорджа Флойда, погибшего в результате неправомерных действий полиции.
Немецкий футбольный союз инициировал проверку, по итогам которой принял решение не применять санкции к футболистам. В организации отметили, что действия игроков имели антирасистский посыл и были выражением солидарности.
Также акцию в память о Джордже Флойде поддержали и в АПЛ.
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