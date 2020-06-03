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DFB не накажет футболистов, поддержавших акцию памяти Джорджа Флойда

сегодня, 17:38

Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) опубликовала результаты проверки в отношении ряда игроков, проведенной после 29-го тура Бундеслиги.

Игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими, полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни и нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам во время матчей выступили с жестами в поддержку темнокожего гражданина США Джорджа Флойда, погибшего в результате неправомерных действий полиции.

Немецкий футбольный союз инициировал проверку, по итогам которой принял решение не применять санкции к футболистам. В организации отметили, что действия игроков имели антирасистский посыл и были выражением солидарности.

Также акцию в память о Джордже Флойде поддержали и в АПЛ.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:24
Все из за долбанной пандемии.
В штатах валят негров по десятку в день.
Но именно эта новость заполнила информационный вакуум.
Сп62
Сп62 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 20:21
Кипиш был бы, только масштабов тоже было бы больше.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:59
Мне интересно, поднялся бы кипиш таких масштабов, если бы нигер таким же бы образом убил белого. Я вот очень и очень сомневаюсь
Charismatic
Charismatic
сегодня в 19:18
Акция - это вандализм, грабежи и мародерство?
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 19:10, ред.
Что дальше? Хит N.W.A. в качестве музыкального сопровождения на всех стадионах?
minai
minai
сегодня в 18:59
Политика и футбол нерастащимы.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:38
Десократия
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 18:36
Слава Богу, что пока ещё не начали наказывать тех, кто не участвует в глупых флешмобах. Первые обвинения в "недостаточной солидарности" к черным уже звучат
tuman960
tuman960
сегодня в 18:33
поддержка мелкого шулера,нда!!!
cevin cigan
cevin cigan ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:25
Кого нас?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:22
Теперь гейропа заставляет нас поддержать всех негров.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 18:04
За такое нельзя наказывать!
yasukuni
yasukuni ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 17:52
А то, что ЛЮБЫЕ политические демонстрации во время матчей запрещены.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:41
А наказать за это стоило бы
beefs
beefs
сегодня в 17:41
а чего их наказывать...
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