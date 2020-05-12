 Блогер Савин рассказал, на какую сумму «Крылья» оштрафовали Фролова

Бывший футболист, а ныне популярный блогер (КраСава) рассказал, на какую сумму оштрафовали голкипера «Крылья Советов», раскритиковавшего правительство РФ .

Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата.