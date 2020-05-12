 Блогер Савин рассказал, на какую сумму «Крылья» оштрафовали Фролова

Бывший футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин (КраСава) рассказал, на какую сумму оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов», раскритиковавшего правительство РФ.
Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата.
Его не государство штрафует, а клуб. А учитывая то, что он понаговорил . В общем, интеллект так и блещет у либерахи
Его не государство штрафует, а клуб. А учитывая то, что он понаговорил . В общем, интеллект так и блещет у либерахи
На соккере воще народа не стало. Или вымерли, не дай Бог, или в поисках хлеба насущного. Футболист прав.
На соккере воще народа не стало. Или вымерли, не дай Бог, или в поисках хлеба насущного. Футболист прав.
В свое время Савин никак бы не смог поделиться этой новостью, а, если мог бы, гарант наверняка поступил бы как свой кумир с трубкой и в кирзовых сапогах - отправил бы его уран добывать.
В свое время Савин никак бы не смог поделиться этой новостью, а, если мог бы, гарант наверняка поступил бы как свой кумир с трубкой и в кирзовых сапогах - отправил бы его уран добывать.