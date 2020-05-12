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Блогер Савин рассказал, на какую сумму «Крылья» оштрафовали Фролова

сегодня, 15:19

Бывший футболист, а ныне популярный блогер Евгений Савин (КраСава) рассказал, на какую сумму оштрафовали голкипера Евгения Фролова «Крылья Советов», раскритиковавшего правительство РФ.

Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата.

 Блогер Савин рассказал, на какую сумму «Крылья» оштрафовали Фролова

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bacek15
bacek15
сегодня в 16:20
После высказываний Фролова власть обиделась и сократила финансирование КС на 1,4млн. )))
Zzangoose_736
Zzangoose_736
сегодня в 16:01
В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях.
Его не государство штрафует, а клуб. А учитывая то, что он понаговорил . В общем, интеллект так и блещет у либерахи
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:58
В других странах Фролова премировали.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:44
За гражданскую позицию Фролову столько ягод в рот, сколько на аве у Фрола).
На соккере воще народа не стало. Или вымерли, не дай Бог, или в поисках хлеба насущного. Футболист прав.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:39
Гарант, наверное, жалеет, что сейчас Интернет есть.

В свое время Савин никак бы не смог поделиться этой новостью, а, если мог бы, гарант наверняка поступил бы как свой кумир с трубкой и в кирзовых сапогах - отправил бы его уран добывать.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:39
Жаль
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:39
Власть у нас вне критики.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Если виноват, то....самоизоляцию никто не отменял
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