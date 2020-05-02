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«Тамбов» получил бан от РФС

сегодня, 09:35

Палата по разрешению споров РФС наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения контрактных обязательств перед игроками своей команды.

РФС удовлетворил требования по выплате заработной платы защитника Сергея Косицына, клуб должен выплатить ему премиальные за выход команды в Премьер-Лигу в сезоне-2018/19, а также процент по невыплате задолженности. 

Требование полузащитника Данила Клёнкина удовлетворено в полном объеме, «Тамбов» обязан погасить задолженность по зарплате за январь 2020 года, по компенсации за неиспользованный отпуск, по премиям за участие в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2018/19, в матчах РПЛ в сезоне-2019/20, за выход в РПЛ, а также проценты за задержку выплаты задолженностей.
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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:53
ужасы нашего городка))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:44
Жёстко нагнули.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:20
Пандемию они не переживут похоже.
номер 12
номер 12
сегодня в 10:04
А когда РФС начнёт банить клоноводов на соккере?
berda2003
berda2003
сегодня в 09:48
соккер, как ковид-19, проник в рфс...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:45
Напугали кота сосиской!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:38
Уже банить команды начали
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