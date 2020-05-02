«Тамбов» получил бан от РФС

Палата по разрешению споров РФС наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения контрактных обязательств перед игроками своей команды.
РФС удовлетворил требования по выплате заработной платы защитника Сергея Косицына, клуб должен выплатить ему премиальные за выход команды в Премьер-Лигу в сезоне-2018/19, а также процент по невыплате задолженности.
Требование полузащитника Данила Клёнкина удовлетворено в полном объеме, «Тамбов» обязан погасить задолженность по зарплате за январь 2020 года, по компенсации за неиспользованный отпуск, по премиям за участие в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2018/19, в матчах РПЛ в сезоне-2019/20, за выход в РПЛ, а также проценты за задержку выплаты задолженностей.