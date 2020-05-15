Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит игру с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Аугсбурга» пропустит завтрашний матч чемпионата Германии против «Вольфсбурга». Специалист нарушил карантинный режим, покинув отель, в котором расположилась его команда, чтобы купить крем для рук и зубную пасту.

Сам 48-летний тренер признал, что допустил ошибку.

Я совершил ошибку, покинув отель. Такое поведение не может быть примером для подражания.

По причине этого проступка я не буду руководить пятничной тренировкой и управлять командой в субботней игре с «Вольфсбургом».