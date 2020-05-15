ГлавнаяНовости

Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит игру с «Вольфсбургом»

сегодня, 06:58
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург-:-Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит завтрашний матч чемпионата Германии против «Вольфсбурга». Специалист нарушил карантинный режим, покинув отель, в котором расположилась его команда, чтобы купить крем для рук и зубную пасту. 

Сам 48-летний тренер признал, что допустил ошибку.

Я совершил ошибку, покинув отель. Такое поведение не может быть примером для подражания.

По причине этого проступка я не буду руководить пятничной тренировкой и управлять командой в субботней игре с «Вольфсбургом».

Напомним, Херрлих возглавил «Аугсбург» в начале марта.

Все новости
Блогер Савин рассказал, на какую сумму «Крылья» оштрафовали Фролова
12 мая Комментарии22
Официально«Тамбов» получил бан от РФС
02 мая Комментарии10
Триппьер может получить 4 месяца дисквалификации за ставки
02 мая Комментарии8
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за критику правительства РФ
27 апреля Комментарии61
«Эвертон» оштрафует Кина на 160 тыс. фунтов за вечеринку
26 апреля Комментарии4
Тебас: «Клубы и футболисты, которые откажутся играть, будут наказаны»
25 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:09
Не судьба значит
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:15
Поделом ему поделом.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:12
Там все на виду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:01
Сурово там у них...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:01
тренеру не надо показывать плохой пример
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100