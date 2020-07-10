Зидан сообщил о возвращении Азара в строй «Реала»

Полузащитник «Реала» может принять участие в матче 35-го тура Примеры против «Алавеса». О состоянии игрока, испытывавшего проблемы с голеностопом, рассказал наставник «сливочных» .

У Азара была пара незначительных травм, но это не рецидив. Он нормально тренируется с командой, и я надеюсь, что он сможет сыграть в оставшихся четырёх матчах чемпионата и в Лиге чемпионов.

Он хочет быть с нами и не боится рецидива. Есть люди, обладающие гораздо большим опытом в медицине, чем я, и они знают, что испытывать определённую боль после матча или тренировки – это нормально. Азар хочет помочь команде и в пятницу будет с нами.