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Зидан сообщил о возвращении Азара в строй «Реала»

10 июля 2020, 02:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Полузащитник «Реала» Эден Азар может принять участие в матче 35-го тура Примеры против «Алавеса». О состоянии игрока, испытывавшего проблемы с голеностопом, рассказал наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

У Азара была пара незначительных травм, но это не рецидив. Он нормально тренируется с командой, и я надеюсь, что он сможет сыграть в оставшихся четырёх матчах чемпионата и в Лиге чемпионов.

Он хочет быть с нами и не боится рецидива. Есть люди, обладающие гораздо большим опытом в медицине, чем я, и они знают, что испытывать определённую боль после матча или тренировки – это нормально. Азар хочет помочь команде и в пятницу будет с нами.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 июля в 09:40
И после карантина ситуация с Азаром не улучшилась - главный номинант на трансферный провал года.
cevin cigan
cevin cigan
10 июля в 09:04
Да пусть один раз уже конкретно вылечится и не страдает через каждый второй матч! Алавес и без него грохнем.Правильно кто то заметил,Азар как наш Алан Дзагоев,тот тоже рвётся в бой с не залеченными болячками и рецидивами,а в итоге постоянно в лазарете.
eleven LC
eleven LC
10 июля в 07:53
Это хорошая новость,Азар не помешает в оставшихся матчах!
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 07:47
Надолго ли вернулся в строй?
drug01
drug01
10 июля в 07:38
Это очень хорошо удачи
Svartalfheim
Svartalfheim
10 июля в 07:36
Это очень приятное известие.
Тага Дага
Тага Дага
10 июля в 06:22
У всех "задрожали "коленки...
STVA 1
STVA 1
10 июля в 06:20
Болеет часто в Реале бельгиец)))
mihaluch
mihaluch
10 июля в 03:58
Азар травм не боится.
beefs
beefs
10 июля в 03:07
Это приятная новость...
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