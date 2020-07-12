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Газизов прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игрокам «Уфы»

12 июля 2020, 20:18

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе», прокомментировал слухи о том, что москвичи могут переманить к себе некоторых игроков уфимской команды.

Сейчас может быть много таких разговоров, поскольку я перешел из «Уфы», качества игроков которой я знаю досконально. Понятно, что такие слухи будут муссироваться. Одним из основных направлений работы «Уфы» является выращивание игроков для их дальнейшей перепродажи, что позволяет клубу жить на вырученные деньги.

Если другие клубы смотрят на этих игроков, то почему «Спартак» не может наблюдать за ними? Говорю о скаутском и спортивном отделах.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Ivberda (раскрыть)
12 июля в 21:14
Ну, в Сочи же идут.
Cat01
Cat01
12 июля в 20:55
Спартак строит новую команду!
Ivberda
Ivberda
12 июля в 20:45
Никто не пойдет на понижение.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
12 июля в 20:43
Не надо портить игроков Уфы.
ABir
ABir
12 июля в 20:42
Не успеют в должность вступить, а уже появляется личный бизнес-интерес
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 20:31
Можем подарить Облякова с доплатой он уже не из Уфы.
Zenit_84
Zenit_84
12 июля в 20:27
Журналисты понапридумывают
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 июля в 20:26
Неделчару и Табидзе на самом деле вполне приемлемый вариант.
Эльмот
Эльмот
12 июля в 20:20
Нужно всех брать.
drug01
drug01
12 июля в 20:19
Жаль что это лишь слухи
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