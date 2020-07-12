Газизов прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игрокам «Уфы»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе», прокомментировал слухи о том, что москвичи могут переманить к себе некоторых игроков уфимской команды.

Сейчас может быть много таких разговоров, поскольку я перешел из «Уфы», качества игроков которой я знаю досконально. Понятно, что такие слухи будут муссироваться. Одним из основных направлений работы «Уфы» является выращивание игроков для их дальнейшей перепродажи, что позволяет клубу жить на вырученные деньги.

Если другие клубы смотрят на этих игроков, то почему «Спартак» не может наблюдать за ними? Говорю о скаутском и спортивном отделах.