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Агент: «Дзюба не планирует переезжать в Турцию»

11 июля 2020, 21:54

Агент Александр Маньяков прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче».

Верю, что «Фенербахче» мог обратиться к Артёму, но он не планирует переезжать в Турцию. Дзюба связывает жизнь с Санкт-Петербургом и «Зенитом». Условия нового контракта обсуждены на самом высоком уровне.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 июля в 10:22
Конечно! Невская древесина может клепать свои убожества под невской эгидой.
oFANATo
oFANATo
12 июля в 08:47, ред.
В Турции дрова которые поют "Голубую луну" не нужны!))
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 08:07
зря))феска ему к лицу)))
ZaZizu
ZaZizu
12 июля в 00:46, ред.
ага,после азмуна ему только в Турцию переходить!
там Бавария стадион в радужный собралась перекрашивать-ему туда надо.....боллбоем,это его уровень!
oleg3k
oleg3k
12 июля в 00:29
Какая турция? Только играя за бомжей,дереву разрешается толкаться руками и орать на судей.А в турции судят по футбольным,а не по питерским правилам.
oleg3k
oleg3k
12 июля в 00:25
Неужто сам пу обещал дереву платить из своих.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
12 июля в 00:18
Чего он там забыл.
Сп62
Сп62
11 июля в 23:31
Какое может быть планирование? У мусульман существует религиоозная полиция. С такими телодвижениями, как у Дзюбы, ему там и дня не прожить.
Zenit_84
Zenit_84
11 июля в 22:45
От добра добра не ищут
andre_can
andre_can
11 июля в 22:39
к Китаезам едит ;)
Brigar
Brigar
11 июля в 22:38, ред.
В Фенербахче скоро Краль поедет.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 22:32
Похоже зарплатку себе хорошую выхмулил.
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 22:31
В Турции он будет полировать лавочку.
112910415
112910415
11 июля в 22:25
Никто не удивлен
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 июля в 22:24
"Условия обсуждены на самом высоком уровне" - именно поэтому я принципиально не хожу на выборы
STVA 1
STVA 1
11 июля в 22:22
Зачем Артёмке переезжать!!!

drug01
drug01
11 июля в 22:13
Зачем ему менять дорогой клуб
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 22:10
Голубая луна никуда и не собирается. Он капитан в голубой эскадре. В Грозный отлил лететь, нашлись срочные дела с Азмуном.
karnager
karnager
11 июля в 22:07
Быть лучшим среди шлака лучше , чем быть шлаком среди лучших
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 22:03
Я в этом и не сомневался...
волгодон 2
волгодон 2
11 июля в 21:56
В Турции дереву,промышляющему шкафчиками могут ветку ятаганом отрубить или в чан с д..мом упаковать)
Давайте думать
Давайте думать
11 июля в 21:56
Кто бы сомневался. Агент маньяков!!!
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