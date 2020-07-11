Агент: «Дзюба не планирует переезжать в Турцию»

Агент Александр Маньяков прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» может перейти в «Фенербахче».

Верю, что «Фенербахче» мог обратиться к Артёму, но он не планирует переезжать в Турцию. Дзюба связывает жизнь с Санкт-Петербургом и «Зенитом». Условия нового контракта обсуждены на самом высоком уровне.