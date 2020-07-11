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«Фенербахче» нацелился на трансфер Дзюбы

11 июля 2020, 16:02

Турецкий «Фенербахче» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает Yenibirgazete.

По информации источника, «канарейки» уже связались с представителями российского клуба, учитывая желание 31-летнего футболиста перебраться в иностранный чемпионат.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл за «Зенит» 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 13 результативных передач. 

Контракт Артема с петерургским клубом истекает по окончании сезона. Ранее появлялась информация, что «Зенит» предложил Дзюбе 3-летний контракт.

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo ответ nikot (раскрыть)
12 июля в 12:13
он то может нужен.а ты ни кому .
Gelious
Gelious
11 июля в 20:33
Напомните, почему Дзюба лучший нападающий России, а не Луценко? А то что-то не сходится у меня
НОЖ
НОЖ
11 июля в 19:50
Азмуна кто будет иметь?
Педро тарасовский
Педро тарасовский
11 июля в 19:17
Как узнают, что он в спартаке играл, в жизни не возьмут.
nikot
nikot
11 июля в 19:11
Куда этот сы.ун уйдет,кому он нужен.
Насмешник
Насмешник
11 июля в 18:58
Никуда он от газпромовских денег не уйдет.
nikot
nikot
11 июля в 18:56
Весь зенит продырявил,теперь сваливает!
ABir
ABir
11 июля в 18:32
Надо попробовать пожарить в турецких банях (раздевалках)
KRIMINAL89
KRIMINAL89
11 июля в 18:23
Ого! Он там всем пещеры намылит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 17:59, ред.
Не пойдёт он никуда Европа Европой, но не Турция же. Чем там лучше, чем в Зените?
В России он лучший из напов, у него хорошая зарплата за минусом самых низких налогов.
В Турции ему никто не даст никаких гарантий места на поле, придётся искать общий язык с незнакомыми партнёрами ,добиваться авторитета.
В Зените всё это у него уже есть. От добра добра не ищут. Да и не настолько Турция ТОП, чтобы рвать туда когти на старости лет ;)
Pashok00786
Pashok00786
11 июля в 17:58
Будет самой любимой женой)))
ildar_3871
ildar_3871
11 июля в 17:35
Показал свои отношения с Азмун , турам понравилось !)
ildar_3871
ildar_3871
11 июля в 17:09, ред.
Да кому он нужен там , он на пенсию пойдет из Зенита !)
VAN ARM
VAN ARM ответ Hypnoz (раскрыть)
11 июля в 17:07
турки и европа тоже ))))
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 17:06
интересно чем вы его туда заманите)))))))))))
STVA 1
STVA 1
11 июля в 16:57
По ходу вброс , чтобы контракт напоследок выбить по жирней!
For56tas
For56tas
11 июля в 16:50
Надо же такой бред писать ради забавы тарасовских.
Верг
Верг
11 июля в 16:33
Дзюба идёт только в паре с азмуном
Hypnoz
Hypnoz
11 июля в 16:33
Дзюба и Европа - вещи не совместимые. Мало дают бомжи, вот в чем проблема у дерева )))) !
Twisted
Twisted
11 июля в 16:29
Никуда этот клоун не пойдет)
berda2003
berda2003
11 июля в 16:28
вот-вот, туда это бревно, пусть там хернёй страдает, рога быстро обломают, там и достать его проще...
112910415
112910415
11 июля в 16:26
Ух,круто !
Надо соглашаться
BDA8181
BDA8181
11 июля в 16:22
тоже варик,чем чёрт не шутит,может покатит
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 16:13
Фанере требуется древесина.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 16:11
Если мозги есть - никуда не уйдет.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
11 июля в 16:08, ред.
Желание Дзюбы перебраться в иностранный чемпионат? А можно не доверять Спартачам писать новости?
ermak6848
ermak6848
11 июля в 16:07
Да пусть Тёма попробует себя на чужбине, если не получится Зенитушка обратно возьмет хотя бы мячи подавать..Мальчик - стюарт
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