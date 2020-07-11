«Фенербахче» нацелился на трансфер Дзюбы

Турецкий «Фенербахче» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает Yenibirgazete.
По информации источника, «канарейки» уже связались с представителями российского клуба, учитывая желание 31-летнего футболиста перебраться в иностранный чемпионат.
В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл за «Зенит» 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 13 результативных передач.
Контракт Артема с петерургским клубом истекает по окончании сезона. Ранее появлялась информация, что «Зенит» предложил Дзюбе 3-летний контракт.
В России он лучший из напов, у него хорошая зарплата за минусом самых низких налогов.
В Турции ему никто не даст никаких гарантий места на поле, придётся искать общий язык с незнакомыми партнёрами ,добиваться авторитета.
В Зените всё это у него уже есть. От добра добра не ищут. Да и не настолько Турция ТОП, чтобы рвать туда когти на старости лет ;)
В России он лучший из напов, у него хорошая зарплата за минусом самых низких налогов.
В Турции ему никто не даст никаких гарантий места на поле, придётся искать общий язык с незнакомыми партнёрами ,добиваться авторитета.
В Зените всё это у него уже есть. От добра добра не ищут. Да и не настолько Турция ТОП, чтобы рвать туда когти на старости лет ;)