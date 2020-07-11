«Фенербахче» нацелился на трансфер Дзюбы

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11 июля 2020, 16:02

Турецкий «Фенербахче» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Зенита» , сообщает Yenibirgazete.

По информации источника, «канарейки» уже связались с представителями российского клуба, учитывая желание 31-летнего футболиста перебраться в иностранный чемпионат.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл за «Зенит» 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 13 результативных передач.

Контракт Артема с петерургским клубом истекает по окончании сезона. Ранее появлялась информация, что «Зенит» предложил Дзюбе 3-летний контракт.