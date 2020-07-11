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Агент Маньяков: «Кокорин мог перейти в испанский топ-клуб»

11 июля 2020, 21:43

Агент Александр Маньяков заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин мог перейти в испанский топ-клуб.

Насколько мне известно, то у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топ-клубов. Но там сменилось руководство (менеджмент и главный тренер), поэтому переход сорвался.

У Саши есть предложения от практически половины клубов Премьер-лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.

Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения уже от трех клубов РПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 июля в 10:18
"...кокорин мог перейти в испанский топ-клуб..."

Примерно как смола в Виго. ))
Остапчук 67
Остапчук 67
12 июля в 05:45
Внимание к статье обеспечит фамилия агента.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 июля в 05:40
Ну и фамилия.
Багров-брат
Багров-брат
12 июля в 04:22
"Агент маньяков: Кокорина и других...", - так могла бы начинаться статья...)))
karnager
karnager
12 июля в 03:06
Цену набивает...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
12 июля в 00:22
Возможно и мог.
Yurza
Yurza
11 июля в 23:18
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Андрей Вишняков (раскрыть)
    11 июля в 22:57
    А назови фамилии агентов (кроме тебя, разумеется), кто это говорит. А я назвал фамилию агента, который на голубом глазу несет фантазии. Назовешь фамилию агента, я с удовольствием обсужу эту новость. А не назовешь. значит ты........... Понял?
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    11 июля в 22:48
    МАНСИТИ, ЧЕЛСИ, РЕАЛ, БАРСА, ПСЖ, БАВАРИЯ, ЮВЕ и еще ряд клубов* интересуются только Чаловым.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    11 июля в 22:36, ред.
    Поскольку проверить на правдивость слова человека с характерной фамилией МАНЬЯКов практически невозможно, то возникает вопрос, а почему бы не сказать, что Кокориным интересуются МАНСИТИ, ЧЕЛСИ, РЕАЛ, БАРСА, ПСЖ, БАВАРИЯ, ЮВЕ и еще ряд клубов* Уж фантазировать, так по полной. Что мелочиться то. Кстати говорят и зарплату ему предлагали на уровне Мбапе (около 25 мле евро). Об этом то что ж МАНЬЯКов не сообщил?
    112910415
    112910415
    11 июля в 21:56
    Верим,однозначно. )
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    11 июля в 21:44
    Никто уже не поверит
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