Агент Маньяков: «Кокорин мог перейти в испанский топ-клуб»

Агент Александр Маньяков заявил, что форвард «Сочи» мог перейти в испанский топ-клуб.

Насколько мне известно, то у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топ-клубов. Но там сменилось руководство (менеджмент и главный тренер), поэтому переход сорвался.

У Саши есть предложения от практически половины клубов Премьер-лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.