Агент Маньяков: «Кокорин мог перейти в испанский топ-клуб»

Агент Александр Маньяков заявил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин мог перейти в испанский топ-клуб.
Насколько мне известно, то у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топ-клубов. Но там сменилось руководство (менеджмент и главный тренер), поэтому переход сорвался.
У Саши есть предложения от практически половины клубов Премьер-лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.
Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения уже от трех клубов РПЛ.
Примерно как смола в Виго. ))
Примерно как смола в Виго. ))