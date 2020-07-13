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«Спартак» не будет приглашать агентов на пост спортивного директора

13 июля 2020, 21:34

«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора клуба.

Как сообщается, генеральный директор московской команды Шамиль Газизов не будет приглашать футбольных агентов на эту должность.

Газизов уверен, что наличие агента в «Спартаке» будет плохо влиять на результаты клуба.

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Рыжая Борода
Рыжая Борода
14 июля в 07:35
логично, по большому счету Шамиль Газизов и есть агент
Abordage
Abordage
14 июля в 00:21
На 12-м месте такие и не нужны.
ABir
ABir
13 июля в 23:17
Все агенты кровососы, сосущие из игроков и клубов. Сам футбол им глубоко по барабану. Основная задача впихнуть, кого угодно куда угодно. Главное подороже, а потом продолжать доить и шантажировать новым переходом в более успешный клуб
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 22:53
Один уже поимел,теперь придётся расхлёбывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 22:27
    Columb
    Columb
    13 июля в 22:21
      311
      311
      13 июля в 22:19
      Видимо Цорн отлично подоил фердуна!)
      makkie
      makkie
      13 июля в 22:09
      Зная Федуна, он может пригласить и свою жену или тещу.
      Ну а чего, переделает заветы Ильича про "кухарку" и "управление государством" - и ляпнет это в СМИ.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Армейская душа (раскрыть)
      13 июля в 22:05
      Как говорил Винокур "Этому пациенту уже ничего не поможет"
      Армейская душа
      Армейская душа
      13 июля в 22:03
        Cat01
        Cat01
        13 июля в 21:58
        Новая метла будет мести по новому.....
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
        13 июля в 21:56
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          13 июля в 21:54
          Ждем результатов, тобишь игры в стеночки
          Doping87
          Doping87
          13 июля в 21:54
          Можно и остальных распустить
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          13 июля в 21:54
          А иначе этот агент просто разорит Федуна!!!
          ВАЙПЕР
          ВАЙПЕР
          13 июля в 21:45
          вакансии спартака теперь доступны на авито и хх.ру
          Накир
          Накир
          13 июля в 21:41
          Развал в Спартаке......
          Евгений Макрушин
          Евгений Макрушин
          13 июля в 21:40
          Агенты это паразиты на теле футбола
          VAN ARM
          VAN ARM
          13 июля в 21:39
          зря селюк подошел бы)))
          beefs
          beefs
          13 июля в 21:35
          правильно без директора обойдутся....
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