«Спартак» не будет приглашать агентов на пост спортивного директора

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13 июля 2020, 21:34

«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора клуба.

Как сообщается, генеральный директор московской команды Шамиль Газизов не будет приглашать футбольных агентов на эту должность.

Газизов уверен, что наличие агента в «Спартаке» будет плохо влиять на результаты клуба.