«Спартак» не будет приглашать агентов на пост спортивного директора

«Спартак» не рассматривает кандидатуры агентов на пост спортивного директора клуба.
Как сообщается, генеральный директор московской команды Шамиль Газизов не будет приглашать футбольных агентов на эту должность.
Газизов уверен, что наличие агента в «Спартаке» будет плохо влиять на результаты клуба.
Да ещё своих знакомых потащит. Неет, лёгких путей Спартак не ищет. Пусть Тедеско найдёт общий язык с Газизовым, свои советы даст хозяин клуба, подкорректируют его брат или жена... Ну а выгнать кого-нить никогда не поздно...
Ну и столетие клуба всё ближе...
Да ещё своих знакомых потащит. Неет, лёгких путей Спартак не ищет. Пусть Тедеско найдёт общий язык с Газизовым, свои советы даст хозяин клуба, подкорректируют его брат или жена... Ну а выгнать кого-нить никогда не поздно...
Ну и столетие клуба всё ближе...
Ну а чего, переделает заветы Ильича про "кухарку" и "управление государством" - и ляпнет это в СМИ.
Ну а чего, переделает заветы Ильича про "кухарку" и "управление государством" - и ляпнет это в СМИ.