Прощание с Сальковым состоится 13 июля

1594558686

12 июля 2020, 15:58

Похороны бывшего тренера сборной СССР пройдут в понедельник, 13 июля.

Напомним, заслуженный тренер СССР скончался 9 июля в возрасте 83 лет. Сальков будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве, церемония прощания начнется в 9:30.