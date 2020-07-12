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Прощание с Сальковым состоится 13 июля

12 июля 2020, 15:58

Похороны бывшего тренера сборной СССР Владимира Салькова пройдут в понедельник, 13 июля.

Напомним, заслуженный тренер СССР скончался 9 июля в возрасте 83 лет. Сальков будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве, церемония прощания начнется в 9:30.

Сальков работал в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР, выиграв в 1988 году золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982-1983, 1989-1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, также работал главным тренером в донецком «Шахтере», московском «Торпедо», волгоградском «Роторе» и сборной Узбекистана. Привел «Шахтер» к серебряным медалям чемпионата СССР 1975 года и бронзовым — 1978 года, а также к победе в Кубке Украины в 1995 году, «Ротор» — к серебряным медалям чемпионата России 1993 года.

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ermak6848
ermak6848
12 июля в 16:34
Светлая память ...
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 16:02
по настоящему печально....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 15:59
Такие люди уходят...
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