«Рубин» вылетел в Москву

Футболисты и тренерский штаб «Рубина» вылетели в Москву на матч 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
Накануне команда сдала тесты на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат.
Отправляемся в Москву на заключительный выездной матч против @pfc_cska ✈️— «Рубин» Казань (@fcrk) July 11, 2020
Накануне команда сдала тест на COVID-19, все тесты показали отрицательные результаты.
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Матч #ЦСКАРубин состоится завтра, 12 июля, в 18:30
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В прямом эфире игру покажет канал @MatchTV 📺 pic.twitter.com/I9E597Hc3j