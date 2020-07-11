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«Рубин» вылетел в Москву

11 июля 2020, 18:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футболисты и тренерский штаб «Рубина» вылетели в Москву на матч 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

Накануне команда сдала тесты на коронавирус, все тесты показали отрицательный результат.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 19:42
Добро пожаловать.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
11 июля в 19:29
Рубину просто везенья.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
11 июля в 19:18
Слуцкий может обыграть коней.
Stilannt
Stilannt
11 июля в 18:55
Слуцкий сдаст матч за деньги, конечно, Почты России.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 18:54
Любопытно посмотреть на Слуцкого против армии. Сможет ли настроиться сам, настроить команду?Всё таки у него много связано с этой командой. Конечно, она процентов на 90 уже не та, но ностальгия Леонида точно разберёт. И кто его знает, вдруг придётся вернуться ещё раз? В жизни всякое бывает...
drug01
drug01
11 июля в 18:28
Готовим горячий приём!
Pozitivs
Pozitivs
11 июля в 18:27
Удачи Pубину над конями.
shlomo
shlomo
11 июля в 18:20
Выиграть будет сложно....но если масть пойдет, то ничейку можно зацепить...
ДСА
ДСА
11 июля в 18:16
Ничейку могут сгонять.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 18:09
хорошей ему игры))
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