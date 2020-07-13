Заседание комитета по этике по высказыванию Медведева намечено на 17 июля

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13 июля 2020, 12:13

Заседание комитета по этике РФС по высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке» намечено на 17 июля. Об этом сообщил председатель комитета Семен Андреев.

Напомним, 5 июля «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом России; после игры в интернете было опубликовано видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено скандальное празднование нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев после в интервью сказал, что игроки дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. 8 июля заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо на имя Андреева с просьбой дать оценку высказыванию гендиректора «Зенита» с позиции морали и этики.

«Предварительно заседание намечено на пятницу. Окончательное решение (по дате заседания), думаю, будет не позднее, чем завтра», — заявил Андреев.