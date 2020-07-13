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Заседание комитета по этике по высказыванию Медведева намечено на 17 июля

13 июля 2020, 12:13

Заседание комитета по этике РФС по высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева о «Спартаке» намечено на 17 июля. Об этом сообщил председатель комитета Семен Андреев.

Напомним, 5 июля «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом России; после игры в интернете было опубликовано видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено скандальное празднование нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев после в интервью сказал, что игроки дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. 8 июля заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо на имя Андреева с просьбой дать оценку высказыванию гендиректора «Зенита» с позиции морали и этики. 

«Предварительно заседание намечено на пятницу. Окончательное решение (по дате заседания), думаю, будет не позднее, чем завтра», — заявил Андреев.

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ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
13 июля в 21:33
    nubom
    nubom
    13 июля в 16:15
    Заседание пиквикского клуба, блин...
    Grey33
    Grey33
    13 июля в 16:06
    Что бы там ни решили в комитете, акт состоится.
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 июля в 14:47
    Примут к сведению и простят.Ибо,в противном случае, Митрофан МедвеДюков распустит эту и назначит новую комиссию.
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 14:20
    И что ??? Ну заплатит он штраф максимум какой-нибудь там до 100 тыщ,для него это .как для нас 10 рублей. И ВСЁ !!
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 14:19
    Ну, надо еще Азмуна и Дзюбу ессно в комитет пригласить, вместо того, чтобы они к матчу готовились.
    номер 12
    номер 12
    13 июля в 14:10
    А когда будет заседание комитета по этике, вызванное жестом Кикнадзе? Это лига считает нормальным?
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    13 июля в 14:04
    Отродясь на Руси великие люди за ПРАВДУ страдали..... :)))
    морозз
    морозз
    13 июля в 13:49
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      13 июля в 13:38
      а спартак сразу жаловаться))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      13 июля в 13:33
      По логике, лучше бы на 20-е. Вдруг все намёки этой троицы подтвердятся? Тогда и наказывать не за что, да ещё и премию дать. За предсказание...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      13 июля в 13:22
      Очень забавная и очень смешная ситуация!!! Посмотрим как ПРОМГАЗ сам себя журить будет?!? И как себя накажет и накажет ли???
      cska vperiod
      cska vperiod
      13 июля в 13:13
      Ничего медведеву не будет и даже не пожурят хотя за такие высказывания следует строго наказать, когда публичный человек оскорбляет целый клуб я даже не заступаюсь за спартак так как медведев подобные выражения может высказать по отношению любого клуба, если ролику Дзюба-Азмун мягко говоря недостойный себя уважающим спортсменам медведев оправдывает и всячески выкручивается, чтобы оградить их всех, значит ему к великому нашему сожалению дозволено всё. Я думаю многим питерцам адекватным всё это происходящее совсем не по душе только их никто не слышит.
      Columb
      Columb
      13 июля в 13:07
      У нас всегда пытаются наказать за высказывания воли народа.
      Смольчик
      Смольчик
      13 июля в 12:42
      Тогда и Карпина нужно туда вызвать.
      galem72
      galem72
      13 июля в 12:41
      медведев — партийный и режимный. С таких нечего взять, поэтому — пригрозить пальчиком и публично осудить. ))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      13 июля в 12:37
      Дядьке 65 лет уж......
      Комитетчики-этикетёры его манерам обучать затеяли ???..)))

      Зачем вообще этот Комитет..????
      Пусть идут работают !!!!!!!!
      Лысый-Шарлатан
      Лысый-Шарлатан
      13 июля в 12:31
        drug01
        drug01
        13 июля в 12:28
        Будем ждать результат
        shlomo
        shlomo
        13 июля в 12:22, ред.
        С одной стороны Медведев грамотно ответил, мнение имеет право быть... А взглядов и теорий - тьма...С другой стороны это коснулось "народного" клуба....если бы на их месте был бы другой клуб, то такого резонанса не было бы.... А чтобы удовлетворить Михайлова будет создано Шоу под названием заседание комитета по этике РФС, где я уверен погрозят пальцем Медведеву и кажут, чтобы больше так про "народный" клуб не говорил....
        Lao-Dzi
        Lao-Dzi
        13 июля в 12:19
        А разве так не будет?
        Весёлый могильщик
        Весёлый могильщик
        13 июля в 12:18
        Со Спартаком так и будет в Кубке. Никто не сомневается.
        oFANATo
        oFANATo
        13 июля в 12:17
        Наказать по полной программе.
        Но что то мне подсказывает Дюковско-Миллеровская мафия его отмажет.
        Adonius
        Adonius
        13 июля в 12:15
        Комитету по этике заняться нечем?
        Bikcon
        Bikcon
        13 июля в 12:15
        А что он такого сделал?
        МиХаХа
        МиХаХа
        13 июля в 12:14
        За правду пострадает. )))
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