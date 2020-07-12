«Спартак» за два тура до конца сезона гарантировал себе место в РПЛ на следующий год.
После 28 туров «Крылья Советов» набрали 27 очков, на счету «Спартака» — 33 балла. Если самарская команда выиграет два оставшихся матча, а «Тамбов» и «Ахмат» обгонят «красно-белых» в турнирной таблице, «Спартак» всё равно не сможет вылететь из РПЛ.
При равном количестве очков с «Крыльями Советов», московская команда будет находиться впереди по личным встречам.
Напомним, что сегодня самарский клуб уступил «Динамо».
должен же быть клоун в цирке
должен же быть клоун в цирке
зная что Спартак опустится федун заранее пролобировал отмену стыков..
зная что Спартак опустится федун заранее пролобировал отмену стыков..
Тут исключительно смеются, над самым ненавистным клубом в стране) клуб, без которого рпл была бы лучше)
Тут исключительно смеются, над самым ненавистным клубом в стране) клуб, без которого рпл была бы лучше)
Непонятно почему после достижения цели,что в Локо что в Спартаке,решили не закрепить успехи а сменить тренеров,состав,часть руководства...короче развалить всё к чему шли 16-18 лет.....
Непонятно почему после достижения цели,что в Локо что в Спартаке,решили не закрепить успехи а сменить тренеров,состав,часть руководства...короче развалить всё к чему шли 16-18 лет.....
https://www.youtube.com/watch?v=JFjb-z_DPNU
В истории напишут о героическом спасении и сохранении места в РПЛ...)))
В истории напишут о героическом спасении и сохранении места в РПЛ...)))
Но увидеть после 28 тура сообщение "«Спартак» сохранил место в РПЛ" - печально...для столь большого клуба....на удивление неудачный сезон....
Но увидеть после 28 тура сообщение "«Спартак» сохранил место в РПЛ" - печально...для столь большого клуба....на удивление неудачный сезон....