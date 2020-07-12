«Спартак» сохранил место в РПЛ

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12 июля 2020, 22:40

«Спартак» за два тура до конца сезона гарантировал себе место в РПЛ на следующий год.

После 28 туров «Крылья Советов» набрали 27 очков, на счету «Спартака» — 33 балла. Если самарская команда выиграет два оставшихся матча, а «Тамбов» и «Ахмат» обгонят «красно-белых» в турнирной таблице, «Спартак» всё равно не сможет вылететь из РПЛ .

При равном количестве очков с «Крыльями Советов», московская команда будет находиться впереди по личным встречам.

Напомним, что сегодня самарский клуб уступил «Динамо».