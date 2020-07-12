ГлавнаяНовости

«Спартак» сохранил место в РПЛ

12 июля 2020, 22:40

«Спартак» за два тура до конца сезона гарантировал себе место в РПЛ на следующий год.

После 28 туров «Крылья Советов» набрали 27 очков, на счету «Спартака» — 33 балла. Если самарская команда выиграет два оставшихся матча, а «Тамбов» и «Ахмат» обгонят «красно-белых» в турнирной таблице, «Спартак» всё равно не сможет вылететь из РПЛ.

При равном количестве очков с «Крыльями Советов», московская команда будет находиться впереди по личным встречам.

Напомним, что сегодня самарский клуб уступил «Динамо».

Все новости
Гаич сфотографировался на красно-синем танке
Вчера, 21:07 ФотоКомментарии15
ОфициальноГаич будет выступать за ЦСКА под номером 21
Вчера, 20:50 Комментарии12
Официально«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба
04 августа Комментарии22
РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»
04 августа Комментарии18
Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»
03 августа ВидеоКомментарии32
Российские команды выступают против появления фарм-клубов
03 августа Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oleg3k
oleg3k ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 21:02, ред.
Не надо рассказывать сказки про подаренные СПАРТАКУ очки судьями.Это только коням дарят очки,так что пока ликуйте 4 месту.
Wolf77785
Wolf77785
15 июля в 15:10
Обидно!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Багров-брат (раскрыть)
15 июля в 13:36
ага типо пэрис хилтон и собчак, скоро будут хоум порно видео выкладывать футболистов и федуна)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
15 июля в 13:35
без спартака рпл была бы скучной

должен же быть клоун в цирке
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
14 июля в 07:23
Стыковых матчей не будет..
зная что Спартак опустится федун заранее пролобировал отмену стыков..
Багров-брат
Багров-брат
14 июля в 04:26
Понравилось утверждение что Спартак самый медийный и обсуждаемый клуб;, как будто мы о главной героине слезливого сериала. Нет футбольной гордости, всегда можно придумать околофутбольную. Очередная тема для гордости: Спартак - самый скандальный и самый нестабильный, это же тоже тема для гордости...)))
КАМЮ
КАМЮ ответ морозз (раскрыть)
13 июля в 19:48
Саныч, увы... Вам теперь уготована роль зарабатывальщика денег. Будете растить молодёжь на продажу. Федуну надоело платить, нефть упала - будет три года на игроках зарабатывать, а потом скинет
Константин Белых
Константин Белых ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
13 июля в 19:24
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ Константин Белых (раскрыть)
    13 июля в 18:54
    Кроме поросят никто и не обсуждает сохранение прописки в рпл спартака после 28! туров)
    Тут исключительно смеются, над самым ненавистным клубом в стране) клуб, без которого рпл была бы лучше)
    Ekkimukk
    Ekkimukk ответ Artemon9 (раскрыть)
    13 июля в 16:24
    Исправили, спасибо.
    Beekeeper
    Beekeeper
    13 июля в 14:14
    троллинг 80 лвл ))
    Artemon9
    Artemon9
    13 июля в 13:50, ред.
    НаходитЬся с мягким знаком в этом случае
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    13 июля в 11:52
    Дожились ))) сохранили место в Рпл )))))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
    13 июля в 10:45
    Потому что про Зенит кроме голубятни в раздевалке и песни капитана Голубой Луны интереса у людей они не вызывают. Только этим и могут подогревать к себе интерес.
    Константин Белых
    Константин Белых
    13 июля в 10:41
    Ну хоть так! Поздравляю всех с пропиской РПЛ! Скоро великое обнуление очков. Ну а в следующем сезоне будет все по другому.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oleg3k (раскрыть)
    13 июля в 10:28
    А разве у хряков нет радости? Ведь ФНЛ реально грозила. Вспомни 5 очков, подаренный в начале сезона москаоевым и левеиковым. Без этих очков чтобы сейчас было? Правильно 28 и ФНЛ. ТАК ЧТО ЛИКУЙТЕ
    Палыч82
    Палыч82 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 июля в 08:54
    Самодурство и безответственность
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Палыч82 (раскрыть)
    13 июля в 08:14
    Но это как вы говорите "бездарное руководство" чемпионило пару сезонов назад.....
    Непонятно почему после достижения цели,что в Локо что в Спартаке,решили не закрепить успехи а сменить тренеров,состав,часть руководства...короче развалить всё к чему шли 16-18 лет.....
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    13 июля в 07:30, ред.
    Пойду нарежусь с радости.
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 07:20
    достойно))) заслужили))))))))))))))))))))))))
    ABir
    ABir
    13 июля в 05:47
    Таких новостей про Спартак ещё никто не писал
    112910415
    112910415
    13 июля в 05:13
    одно хорошо - старт нового чемпионата совсем близко
    Багров-брат
    Багров-брат
    13 июля в 04:48
    Вот с какой целью просчитывают очки теперь "всенародные". Что-то не слышно мнений аксакалов-экпертов, в чём на этот раз проблема.
    В истории напишут о героическом спасении и сохранении места в РПЛ...)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 июля в 04:41
    Спартачам стыдно должно быть а они радуются позорной инфе, при всех моих убеждения относительно спартака но даже мне ярому армейцу не пришла бы в голову мысль, что спартак за два тура до конца сезона сохранит место в РПЛ, ура, браво!
    Слайш
    Слайш
    13 июля в 02:48
    теперь спам будет отмечать сохранение прописки в рпл на следующий год )
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    13 июля в 00:54
    Очень многих этим разочаровали, конечно, следующая попытка будет удачной.
    oleg3k
    oleg3k ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 июля в 00:44
    Но ты же писал про огромную радость у нас,а я написал про грусть в конюшне, из-за этого.А то что заняли 4 место,то нам от этого не горячо,не холодно.Всё равно вылетите,впрочем как и все наши команды.
    Палыч82
    Палыч82 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    13 июля в 00:43
    Бездарное руководство (как и у нас, кстати) планомерно к этому шло уж который сезон, неужто не было заметно?)
    RIR68
    RIR68
    13 июля в 00:19
    всем шампанского!!!)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 июля в 00:17
    Не знаю какие задачи ставились перед командой в начале сезона.....
    Но увидеть после 28 тура сообщение "«Спартак» сохранил место в РПЛ" - печально...для столь большого клуба....на удивление неудачный сезон....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100