Газизов рассказал о главных задачах «Спартака»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о главных планах московского клуба.

Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

Матч в Сочи получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон.

Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.