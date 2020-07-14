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Газизов рассказал о главных задачах «Спартака»

14 июля 2020, 16:04

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о главных планах московского клуба.

Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

Матч в Сочи получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон.

Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
14 июля в 23:03
Возможно, но я никогда не болел за Спартак, даже матчи с их участием очень редко смотрю.
sargesniper
sargesniper
14 июля в 21:58
В управу истинных спартачей, вот и будет порядок, тренер тот же игрок
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ошалевший (раскрыть)
14 июля в 21:24
Снова некорректно. Если играли прилично, но проиграли 0:2 - это признак достойной игры.? Или если играли плохо, но выстояли и оставили счет 1:0 - это достойный результат?
ошалевший
ошалевший ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 июля в 20:58
имелось ввиду достойно доиграть,таблица всё равно будет 10-13 место
cska1948
cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
14 июля в 19:33
Вы как Г.С.Орлов, который заявил, что не является болельщиком Зенита, а просто ВСЕГДА желает ему успеха.
RIR68
RIR68 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 июля в 18:51
вот это новое. теперь он не народный, а Газизова)))
zeni
zeni
14 июля в 18:39
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 18:38
      cska vperiod
      cska vperiod
      14 июля в 18:37
        Весёлый могильщик
        Весёлый могильщик
        14 июля в 18:16
          Glyba
          Glyba
          14 июля в 17:54
          Такие же планы были и у его предшественников уже лет 30.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          14 июля в 17:50
          Удачи Спартаку Газизова
          Wolf77785
          Wolf77785
          14 июля в 17:31
          после 1 предложение можно не читать, либо уже кукуха поехала, либо заставили..
          морозз
          морозз
          14 июля в 17:31
          Планы по Спартаку достойные, но для этого надо убрать лишних людей паразитирующих на футболистах и дать тренеру время! Вот тогда и можно говорить о планах и надеждах!
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          14 июля в 17:16, ред.
          Огласите пожалуйста что значит "достойно" завершить сезон. Место в 10-ке? Не вылететь? Или что то иное. А так неконкретео
          4ecTHbIu
          4ecTHbIu
          14 июля в 17:10
          А я надеюсь, что у Газизова получится, то, что он уже задумал на завершение текущего сезона. Интересно будет понаблюдать за его работой, как за очень амбициозным человеком, в не менее амбициозном клубе. Удачи, Шамиль!
          МиХаХа
          МиХаХа
          14 июля в 17:02
          Для Спартака задача на сезон выиграть у коней и Зенита. А там, пофиг, хоть трава не расти. ))))))))
          112910415
          112910415
          14 июля в 17:01
          всё будет хорошо, вот увидите !
          только не мгновенно
          Вова Туземец
          Вова Туземец
          14 июля в 17:00
          Теперь этот накупит кучу неликвида.
          Legend 6
          Legend 6
          14 июля в 16:56
          Я никогда не болел за Спартак, но всегда переживал за народную команду.
          Я искренне не понимаю как можно так наиграть с такими футболистами и бюджетом, что оказались в 2 очках от стыков.
          Смешно до слёз 😂
          Спартаку нужен тренер на несколько сезонов, тогда появится игра и будет стабильность. А Спартак даже с этим составом способен занимать призовые места.
          For56tas
          For56tas
          14 июля в 16:40
          Искренне жаль Газизова, скоро сделают крайним.
          Александр Алексатов
          Александр Алексатов
          14 июля в 16:39
            Bikcon
            Bikcon
            14 июля в 16:28, ред.
            Много текста и всё ни о чем, кроме того, что от Зенита нужно держаться подальше.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            14 июля в 16:21
            Цорн тоже много интересного рассказывал.
            STVA 1
            STVA 1
            14 июля в 16:16
            Время покажет)
            drug01
            drug01
            14 июля в 16:14
            Желаем вам удачи
            Давайте думать
            Давайте думать
            14 июля в 16:12
            Ничего амбициозного не сказал!!!
            shlomo
            shlomo
            14 июля в 16:09
            И хочется сказать Шамилю, что никогда подкова не принесёт тебе счастья и удачу, пока не прибьёшь её к своему копыту и не начнёшь пахать как лошадь!...планы хорошие, но в каждые планы иногда вкрадываются нежданичики....Зенит тоже кубком не побрезгует (хотя он ему и не нужен), но Спартак нагнуть, да еще и в Питере это он точно костьми ляжет и выложится даже не на сто, а на все двести процентов....Ладно, по любому если судья не помешает, мы увидим "убойный" футбол.
            shlomo
            shlomo
            14 июля в 16:04
            Решайте пока насущные проблемы...
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