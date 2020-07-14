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«Локомотив» обратил внимание на обращение Сёмина к Кикнадзе

14 июля 2020, 15:33

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал обращение бывшего главного тренера клуба Юрия Сёмина к генеральному директору Василию Кикнадзе.

Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел, что показал Кикнадзе, при этом не присутствовал и не могу комментировать того.

Его нецензурный жест будут рассматривать на комитете по этике? Все могут рассматривать всё, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого — не определяю. 

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 22:16
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    14 июля в 22:15
    Зачем его из больницы выпустили?
    Boxert
    Boxert
    14 июля в 17:56
      BDA81
      BDA81
      14 июля в 17:49
      Вот так и тихо и без шумно паровоз сойдет с рельс. Жаль болел ЛОКО.
      112910415
      112910415
      14 июля в 16:57
      вот и Мещеряков нервничает ...
      шпалы - то горят под ногами
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 июля в 16:44
      Все таки вшивость зашкаливает))))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      14 июля в 15:52
      Кипишует Толик, разладились дела у Локо, второе место уплывает, а квалификацию в ЛЧ еще пройти надо.
      Давайте думать
      Давайте думать
      14 июля в 15:38
      Ничего не видел, не слышал, не комментирую, не знаю!!!
      swift stream
      swift stream
      14 июля в 15:35
      А толку то от этого.
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