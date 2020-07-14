«Локомотив» обратил внимание на обращение Сёмина к Кикнадзе

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал обращение бывшего главного тренера клуба к генеральному директору Василию Кикнадзе.

Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел, что показал Кикнадзе, при этом не присутствовал и не могу комментировать того.

Его нецензурный жест будут рассматривать на комитете по этике? Все могут рассматривать всё, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого — не определяю.