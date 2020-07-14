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Нигматуллин: «Николич? Пока ему не удалось повлиять на игру „Локо“»

14 июля 2020, 14:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящее дерби «Локомотив» — ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ.

Николич? Пока ему не удалось серьезно повлиять на игру «Локо». На мой взгляд, задача Николича, пришедшего в готовую команду, была в том, чтобы сохранить все хорошее, благодаря чему железнодорожники и оказались на втором месте. Игра кардинально не изменилась, но количество набранных очков на данный момент не соответствует поставленным задачам. Однако он проработал не так долго. Одно дело, кода команду принимает отечественный тренер, знающий менталитет и всю внутреннюю кухню. Например, как Андрей Талалаев с «Крыльями Советов», который активно рулит процессом. Николич тоже руководит командой, это понятно. Но ему, как и любому иностранцу, нужно время на адаптацию.

Жду зрелищной игры, потому что это матч за Лигу чемпионов. К сожалению, в нашем чемпионате путевки в еврокубки не выигрываются, а проигрываются. Сложно рассуждать на эту тему, однако более успешен будет тот, кто меньше ошибется. Фаворита в этом матче я назвать не могу, потому что «Локомотив» и ЦСКА выступают крайне нестабильно. Армейцев шатает от очень хороших игр до посредственных. В свою очередь «Локо» тоже далек от оптимальных игровых кондиций.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 19:55
у него и времени на это не было)))) да и врагом он стал изначально))
Glyba
Glyba
14 июля в 16:47
Рано еще об этом говорить.
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 15:58
Кикнадзе думает наоборот.
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 15:05
Путевки в еврокубки не выигрываются , а проигрываются.
Мудрено сказал и самое главное верно.
shlomo
shlomo
14 июля в 14:59
На багаже Палыча и то не может...
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