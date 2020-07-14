Нигматуллин: «Николич? Пока ему не удалось повлиять на игру „Локо“»

Бывший голкипер сборной России прокомментировал предстоящее дерби «Локомотив» — ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ .

Николич? Пока ему не удалось серьезно повлиять на игру «Локо». На мой взгляд, задача Николича, пришедшего в готовую команду, была в том, чтобы сохранить все хорошее, благодаря чему железнодорожники и оказались на втором месте. Игра кардинально не изменилась, но количество набранных очков на данный момент не соответствует поставленным задачам. Однако он проработал не так долго. Одно дело, кода команду принимает отечественный тренер, знающий менталитет и всю внутреннюю кухню. Например, как Андрей Талалаев с «Крыльями Советов», который активно рулит процессом. Николич тоже руководит командой, это понятно. Но ему, как и любому иностранцу, нужно время на адаптацию.