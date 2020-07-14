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Колосков: «Прядкин мог позвонить Карпину и поговорить по-мужски»

14 июля 2020, 15:54

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал критику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес президента РПЛ Сергея Прядкина

Действительно, это не красит наш футбол, Карпина и тем более президента РПЛ Сергея Прядкина. Все это какая-то мелочевка, честно говоря. В целом это все портит и так уж не очень высокие стандарты российского футбола, когда и так в таких сложнейших ситуациях проводится чемпионат. Сложно разобраться и встать на чью-то сторону, но реакция Прядкина, пожалуй, понятна.

Не удивляет, что до этого Прядкин молчал? Я изначально говорил, что РПЛ ведет себя как-то пассивно и ее роль как организатора проведения чемпионата практически никак не ощущалась. Ее присутствие не чувствовалось, всегда клубы были в центре внимания или РФС. Лига же заняла где-то действительно окопную и не активную позицию, ее не слышно и не видно. Поэтому здесь, как говорится, бог им судья. Конечно, все это, откровенно говоря, неприятно, но комитет по этике разберется, и какое-то наказание Карпину дадут.

Очень правильно всегда в таких ситуациях говорит наш президент Владимир Путин, когда речь идет о допингах и о прочем, что не надо никогда давать повода. Вот это можно применить к этому случаю. Поэтому Карпин бы это все не сказал, если бы не было повода. Вот и все, не нужно давать повода.

Не скатывайтесь. Можно было по-мужски тому же Прядкину поднять телефон, позвонить Карпину и сказать: что же ты делаешь? Просто по-мужски поговорить, не как обиженный человек, а как два взрослых мужика — поматюкались бы, и все успокоилось. Не надо было это все выносить на всеобщее обозрение. Нас мало кто читает за границей, но внутри это, конечно же, большой осадок оставляет.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
15 июля в 08:03
Валере западло с ним разговаривать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 июля в 21:14
Для того чтобы разговаривать с Валерой по-мужски ,для начала надо им быть ,мужиком-то ! ))
dzvinka
dzvinka
14 июля в 20:06
"а как два взрослых мужика — поматюкались бы"... нда уж.
RIR68
RIR68
14 июля в 18:43
Прядкин просто не в себе. вышвырнули ссаной метлой сына, а теперь ещё и Валера)
Abordage
Abordage
14 июля в 18:00
Колосков говорит правду.
112910415
112910415
14 июля в 17:43
взвешенная позиция, можно согласиться
Legend 6
Legend 6 ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 16:46
Сейчас принято говорить не на уй, а на прием к Дзюбе)
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 16:46
Много пустых слов .в прочим как и всегда))))]))))))
swift stream
swift stream
14 июля в 16:43
Карпин сам распустил команду, теперь ищет крайних.
berda2003
berda2003
14 июля в 16:42
а проведите голосование, кто прав трябкин или Карпин... и посмотрим, найдётся хоть один за т.н. "президента".
Ice van Reed
Ice van Reed ответ LOpp (раскрыть)
14 июля в 16:26
Скорее у Прядкина нет телефона))
LOpp
LOpp
14 июля в 16:20
может у Прядкина нет номера Карпина
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 16:16
Карпин:"Колосков мог бы позвонить Прядкину и сказать , что б позвонил мне"
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 16:09
Вины Карпина в этом скандале просто нет, Прядкин своим бездействием подставил Ростов и лично Карпина перед матчем с Сочи, свёл на ноль все старания клуба, тренерского штаба и самого Карпина фактически отняв у них ценных три очка и возможно лишив команду участия в ЛЧ, возмущения и высказывания Карпина понятны всем а обида Прядкина со слов Колоскова не понятно никому вот и весь сказ.
Vyatcheslav
Vyatcheslav
14 июля в 16:08
Лучше бы на матч тв в самое лучшее время в прямом эфире бы пообщались! Чтобы все видели кто портит репутацию РПЛ. А так как младший за спину старшего спрятался и дразниться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 16:02
А еще лучше вышли бы за угол...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 16:00
А Прядкин боится звонить Карпину, потому как может узнать о себе много интересного.
311
311
14 июля в 15:58
Могли бы поговорить культурно матом!)
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