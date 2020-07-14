Колосков: «Прядкин мог позвонить Карпину и поговорить по-мужски»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал критику главного тренера «Ростова» в адрес президента РПЛ Сергея Прядкина.

Действительно, это не красит наш футбол, Карпина и тем более президента РПЛ Сергея Прядкина. Все это какая-то мелочевка, честно говоря. В целом это все портит и так уж не очень высокие стандарты российского футбола, когда и так в таких сложнейших ситуациях проводится чемпионат. Сложно разобраться и встать на чью-то сторону, но реакция Прядкина, пожалуй, понятна.

Не удивляет, что до этого Прядкин молчал? Я изначально говорил, что РПЛ ведет себя как-то пассивно и ее роль как организатора проведения чемпионата практически никак не ощущалась. Ее присутствие не чувствовалось, всегда клубы были в центре внимания или РФС . Лига же заняла где-то действительно окопную и не активную позицию, ее не слышно и не видно. Поэтому здесь, как говорится, бог им судья. Конечно, все это, откровенно говоря, неприятно, но комитет по этике разберется, и какое-то наказание Карпину дадут.

Очень правильно всегда в таких ситуациях говорит наш президент Владимир Путин, когда речь идет о допингах и о прочем, что не надо никогда давать повода. Вот это можно применить к этому случаю. Поэтому Карпин бы это все не сказал, если бы не было повода. Вот и все, не нужно давать повода.

Не скатывайтесь. Можно было по-мужски тому же Прядкину поднять телефон, позвонить Карпину и сказать: что же ты делаешь? Просто по-мужски поговорить, не как обиженный человек, а как два взрослых мужика — поматюкались бы, и все успокоилось. Не надо было это все выносить на всеобщее обозрение. Нас мало кто читает за границей, но внутри это, конечно же, большой осадок оставляет.