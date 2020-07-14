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Ганчаренко — о дерби с «Локо»: «Игра может быть тяжелой и напряженной»

14 июля 2020, 15:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал предстоящее дерби с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РПЛ.

Конечно, нам надо забывать о том, что было вчера, и думать о том, что будет завтра. Мы сохраняем хорошее настроение, думаем о «Локомотиве» и делаем все возможное для того, чтобы выйти и качественно сыграть, найти оптимальную обойму — свежих футболистов, которые будут должным образом действовать в атаке и в обороне. Из практики — матчи с железнодорожниками получаются разными: игра может быть тяжелой и напряженной, а может изобиловать голевыми моментами. Мы и соперник находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей.

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Все комментарии
cska59
cska59 ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 18:37, ред.
И на эти грабли наступает неоднократно(неадекватные замены).Ну сейчас хотя бы 4-е место удержать.
112910415
112910415
14 июля в 18:03
Локо малость послабже в коленках ... но только малость !
Арбалет
Арбалет
14 июля в 16:45
Локомотив не спартак с 12-го места, что будет трудно это точно.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 июля в 16:09
    shlomo
    shlomo
    14 июля в 16:01
    Думаю будет хорошая игра... Не спугните и не сглазьте.... и есть предчувствие, что коняшки пустит Локо под откос....Успехов!...
    ermak6848
    ermak6848
    14 июля в 16:00
    Сложно и тяжело всем ...
    Думаю матч будет Интересным и с голами...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    14 июля в 15:54
    ЦСКА эта игра в очковом приобретении ничего не даёт, ибо выше 4 места практически ничего не светит..Для Локо 2 место в случае победы гарантировано. Вывод -- надо наигрывать молодёжь и играть в удовольствие, а не устраивать рубку.
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 15:52
    Игра будет напряжённой но ради Палыча надо его обыграть.
    kotmyshka
    kotmyshka
    14 июля в 15:52
    сложно будет
    Эльмот
    Эльмот
    14 июля в 15:51, ред.
    Перед матчем со спартаком говорили то же самое, а матч был самым плохим в чемпионате.
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 15:49
    Ты васина главное не выпускай)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 15:44
    Ты , Витя, Васина с Карповым в запасе оставь и все будет нормально.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    14 июля в 15:41
    Ничья 0-0 устроит всех.
    kczum8jdqcw5
    kczum8jdqcw5 ответ 1bear (раскрыть)
    14 июля в 15:39
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