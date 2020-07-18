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Моуриньо — игрокам «Тоттенхэма»: «На поле вы должны быть кучкой засранцев»

18 июля 2020, 18:36

В интернете появился отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме».

На видео главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо объясняет своим игрокам, как они должны вести себя на поле.

Мне кажется, что вы очень хорошие парни. Но вы не можете быть хорошими все 90 минут. На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не глупых.

Стоит отметить, что экс-игрок «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, который на тот момент ещё выступал в составе лондонского клуба, улыбался, слушая лекцию Моуриньо.

Ранее Жозе выразил мнение, что «шпоры» смогут выиграть трофеи под его руководством.

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DXTK
DXTK
19 июля в 12:55, ред.
Моуриньо сам известный всем заперданец, подтролил игроков.

Значит команда под руководством Почета была глупой кучкой засранцев дойдя до финала ЛЧ, а пришел особенный стали умнеть.......

PS Моуриньо всем раскрыл глаза!!!!!
dzvinka
dzvinka
18 июля в 20:28, ред.
Эриксену просто IQ не позволило прислушаться к этому "гению", решил сваливать.
А вот для Алли, Кейна и Дайера с Вертонгеном ничего не мешало впитывать эти ценности)))
Брулин
Брулин
18 июля в 20:14
Вот они - тренерские современные тренерские находки
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 19:53
Эриксен после этой установки собрал вещички и свалил.
Bavaria_N
Bavaria_N ответ Inquisitor... (комментарий удален) (раскрыть)
18 июля в 19:37
всем класть на барселону и переводчика
Inquisitor...
Inquisitor...
18 июля в 19:28, ред.
    112910415
    112910415
    18 июля в 19:12
    Слова могут быть любые , главное -
    Энергией зарядить !
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    18 июля в 19:05, ред.
    Они полностью выполняют тренерскую установку
    Abverin
    Abverin
    18 июля в 18:54
    Так они и так такие.
    sihafazatron
    sihafazatron
    18 июля в 18:53
    Дайер после таких слов полез на трибуны с болельщиком разбираться))
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 июля в 18:51
    Оригинально проводит занятия Жозик.
    ДСА
    ДСА
    18 июля в 18:38
    Игроки у него как быдло какое-то.
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