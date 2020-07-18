Моуриньо — игрокам «Тоттенхэма»: «На поле вы должны быть кучкой засранцев»

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18 июля 2020, 18:36

В интернете появился отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме».

На видео главный тренер «шпор» объясняет своим игрокам, как они должны вести себя на поле.

Мне кажется, что вы очень хорошие парни. Но вы не можете быть хорошими все 90 минут. На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не глупых.

Стоит отметить, что экс-игрок «Тоттенхэма» , который на тот момент ещё выступал в составе лондонского клуба, улыбался, слушая лекцию Моуриньо.

Ранее Жозе выразил мнение, что «шпоры» смогут выиграть трофеи под его руководством.