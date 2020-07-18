Моуриньо — игрокам «Тоттенхэма»: «На поле вы должны быть кучкой засранцев»

В интернете появился отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме».
На видео главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо объясняет своим игрокам, как они должны вести себя на поле.
Мне кажется, что вы очень хорошие парни. Но вы не можете быть хорошими все 90 минут. На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не глупых.
Стоит отметить, что экс-игрок «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, который на тот момент ещё выступал в составе лондонского клуба, улыбался, слушая лекцию Моуриньо.
Ранее Жозе выразил мнение, что «шпоры» смогут выиграть трофеи под его руководством.
Значит команда под руководством Почета была глупой кучкой засранцев дойдя до финала ЛЧ, а пришел особенный стали умнеть.......
PS Моуриньо всем раскрыл глаза!!!!!
Значит команда под руководством Почета была глупой кучкой засранцев дойдя до финала ЛЧ, а пришел особенный стали умнеть.......
PS Моуриньо всем раскрыл глаза!!!!!
А вот для Алли, Кейна и Дайера с Вертонгеном ничего не мешало впитывать эти ценности)))
А вот для Алли, Кейна и Дайера с Вертонгеном ничего не мешало впитывать эти ценности)))
Энергией зарядить !
Энергией зарядить !