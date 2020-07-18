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Гаич: «О ЦСКА мне говорили только хорошее, я изучал российский футбол»

18 июля 2020, 11:26

Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич поделился мнением о подписании контракта с московским ЦСКА.

Рад, что ситуация разрешилась именно так. Я никогда не был в Москве, но слышал, что это красивый город. О клубе мне говорили только хорошее, теперь смогу убедиться в этом сам. С Дриусси пока не общался, но уверен, что он даст мне советы по жизни в России.

Понимаю, что переезд в настолько далёкую страну может сказаться на моих шансах выступать в сборной, но я верю в себя. Хорошие выступления там могут привлечь внимание тренеров. Поэтому не вижу в этом проблем.

Я изучал российский футбол и знаю, что одним из главных факторов там является физика. Надеюсь, у меня получится адаптироваться к такой манере игры. Постараюсь показывать футбол высокого уровня.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ КАМЮ (раскрыть)
19 июля в 10:34, ред.
Я за Державу...в мировом масштабе.
Любим химию,мать нашу.
Чуть что-таблетку,чуть что не так-ингаляцию.
На одной физике далеко не уедешь.
Менделеев-наше всё.
DEIVID
DEIVID
18 июля в 20:44
Видимо, новый Аларио.
vinjard
vinjard ответ oFANATo (раскрыть)
18 июля в 18:33
Учитывая что многие клубы лиге в автобус играют, такой танк и нужен чтоб такой автобус взламывать.
vinjard
vinjard
18 июля в 18:30
Последний и первый аргентинец в ЦСКА был кажется Осмар Ферейра, было это так давно и не заиграл он тогда.
КАМЮ
КАМЮ ответ Сергей Саныч (раскрыть)
18 июля в 18:25
" У нас..." - Саныч, он же не в Спартак перебирается
ekliziast
ekliziast
18 июля в 17:57, ред.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    18 июля в 17:56
    Голевое чутьё отличное
    Багров-брат
    Багров-брат ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    18 июля в 17:45
    С химией теперь в стране проблема, судя по ЕГЭ. Хотя в Аргентине ни физики, ни химии.
    Если парень работоспособный и коммуникабельный, всё у него получится. Хотя не понимаю, взяли Шкурина, теперь подобного ему Гаича???
    oFANATo
    oFANATo ответ Zimka (раскрыть)
    18 июля в 17:37
    Поживем увидим.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ cska vperiod (раскрыть)
    18 июля в 17:06
    реально...хочу..не хочу...
    Zimka
    Zimka ответ oFANATo (раскрыть)
    18 июля в 16:14
    Какой-то столб тихоход, пока непонятно что за фрукт.
    valt134
    valt134
    18 июля в 16:12
    Быстро «переобулся».
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    18 июля в 15:44
    Не только физика.
    У нас и химия в почёте.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    18 июля в 15:39
    Ну лишь бы в пользу. Удачи игроку и команде.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Ruslan7797 (раскрыть)
    18 июля в 14:25
    А ты хотел , чтоб он сказал : "Я люблю ЦСКА, но пока зарплату не прибавят и агенту положенное не отстегнут, я туда ни ногой"???
    Вполне нормальные переговоры, никто не хочет быть внакладе.
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Jantu (раскрыть)
    18 июля в 14:03
    Кто? Да сам Гончаренко ездил ведь на переговоры,по ходу каким то бульбашом накормил,что уже чуть ли не говорт что с детства болел за ЦСКА ,это я к трму что раньше он нехотел идти коням ,а тут сразу и российский футбол изучал и смотрел игры говорит
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Ravshan878 (раскрыть)
    18 июля в 14:03
    Твои слова да богу в уши!
    Армейская душа
    Армейская душа
    18 июля в 14:02
    А о ЦСКА трудно плохое сказать. Обычно этим занимаются завистники Великого Клуба
    Ми Ша
    Ми Ша
    18 июля в 13:44, ред.
    Физика? Да, РПЛ сложный чемпионат, одна игра в неделю так выматывает, что аж перерыв на всю зиму сделали...)).

    А так хороший выбор сделал, ЦСКА лучший клуб в РФ за последние 18 лет.
    oFANATo
    oFANATo ответ Ravshan878 (раскрыть)
    18 июля в 13:31, ред.
    Посмотрим, время покажет.
    Игрок габаритный - рост 1,90 , если не ошибаюсь прозвище - танк, такого нам не хватало.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ oFANATo (раскрыть)
    18 июля в 13:26
    Если так будет забивать.Не потеряется.Влашич и новый Ибра.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    18 июля в 13:22
    Еще бы - ведущий клуб восточной Европы
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ oFANATo (раскрыть)
    18 июля в 12:58
    Хорошая подборка голов +++ !!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    18 июля в 12:54
    Парню пожелаю скорее адаптироваться и закрепиться в основе. Удачных игр.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Террпсихора (раскрыть)
    18 июля в 12:53
    Глупость пишете, ЦСКА большинство голов забивает во втором тайме. Неувязочка.
    oFANATo
    oFANATo
    18 июля в 12:52
    oFANATo
    oFANATo
    18 июля в 12:45
    Адольфо Гайч первый летний трансфер ЦСКА, и есть вероятность, что не последний!
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Террпсихора (раскрыть)
    18 июля в 12:38
    Ты сейчас точно про ЦСКА?
    Армейская душа
    Армейская душа ответ pomor 445 (раскрыть)
    18 июля в 12:37
    Ну к вам-то только за деньгами едут
    112910415
    112910415
    18 июля в 12:32
    Не бойся,парень !
    И здесь как-то люди живут ..
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