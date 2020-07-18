Гаич: «О ЦСКА мне говорили только хорошее, я изучал российский футбол»

Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» поделился мнением о подписании контракта с московским ЦСКА .

Рад, что ситуация разрешилась именно так. Я никогда не был в Москве, но слышал, что это красивый город. О клубе мне говорили только хорошее, теперь смогу убедиться в этом сам. С Дриусси пока не общался, но уверен, что он даст мне советы по жизни в России.

Понимаю, что переезд в настолько далёкую страну может сказаться на моих шансах выступать в сборной, но я верю в себя. Хорошие выступления там могут привлечь внимание тренеров. Поэтому не вижу в этом проблем.

Я изучал российский футбол и знаю, что одним из главных факторов там является физика. Надеюсь, у меня получится адаптироваться к такой манере игры. Постараюсь показывать футбол высокого уровня.