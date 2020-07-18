Гаич: «О ЦСКА мне говорили только хорошее, я изучал российский футбол»

Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич поделился мнением о подписании контракта с московским ЦСКА.
Рад, что ситуация разрешилась именно так. Я никогда не был в Москве, но слышал, что это красивый город. О клубе мне говорили только хорошее, теперь смогу убедиться в этом сам. С Дриусси пока не общался, но уверен, что он даст мне советы по жизни в России.
Понимаю, что переезд в настолько далёкую страну может сказаться на моих шансах выступать в сборной, но я верю в себя. Хорошие выступления там могут привлечь внимание тренеров. Поэтому не вижу в этом проблем.
Я изучал российский футбол и знаю, что одним из главных факторов там является физика. Надеюсь, у меня получится адаптироваться к такой манере игры. Постараюсь показывать футбол высокого уровня.
Любим химию,мать нашу.
Чуть что-таблетку,чуть что не так-ингаляцию.
На одной физике далеко не уедешь.
Менделеев-наше всё.
Любим химию,мать нашу.
Чуть что-таблетку,чуть что не так-ингаляцию.
На одной физике далеко не уедешь.
Менделеев-наше всё.
Если парень работоспособный и коммуникабельный, всё у него получится. Хотя не понимаю, взяли Шкурина, теперь подобного ему Гаича???
Если парень работоспособный и коммуникабельный, всё у него получится. Хотя не понимаю, взяли Шкурина, теперь подобного ему Гаича???
У нас и химия в почёте.
У нас и химия в почёте.
Вполне нормальные переговоры, никто не хочет быть внакладе.
Вполне нормальные переговоры, никто не хочет быть внакладе.
А так хороший выбор сделал, ЦСКА лучший клуб в РФ за последние 18 лет.
А так хороший выбор сделал, ЦСКА лучший клуб в РФ за последние 18 лет.
Игрок габаритный - рост 1,90 , если не ошибаюсь прозвище - танк, такого нам не хватало.
Игрок габаритный - рост 1,90 , если не ошибаюсь прозвище - танк, такого нам не хватало.
И здесь как-то люди живут ..
И здесь как-то люди живут ..