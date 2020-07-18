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Юлдашев: «Жалолиддинов заиграет в „Локо“, если ему будут доверять»

18 июля 2020, 16:46

Полузащитник узбекистанского «Бунедкора» Расул Юлдашев прокомментировал возможный переход своего одноклубника Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».

Жасур — самый талантливый футболист Узбекистана. У него большое будущее. Если ему будут доверять, то я не сомневаюсь, что он заиграет в «Локомотиве».

Жалолиддинов выделяется нестандартным дриблингом и быстро принимает решения на поле. Самое главное, что он прекрасно видит поле. Это его основное качество.

Я уверен, что Жасур сможет заиграть в «Локомотиве» уже в следующем сезоне. Ему не нужно будет ходить по арендам, у него все получится в Москве.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 19:07
Доверие как Ред Булл, окрыляет...
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 18:36
А потом в Европу продастся...
Брулин
Брулин
18 июля в 17:56
"Гардиан" его включила в список самых талантливых игроков 2002 года рождения. Посмотрим, тем более если на самом деле за 350 тысяч перейдёт.
Смольчик
Смольчик
18 июля в 17:52
Условие какое-то мутное.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 17:28
Можно сто раз повторить про прекрасное видение поля или просто один раз сказать что бегать парень не любит. А нестандартный дриблинг это вообще что угодно может быть, вот у Заболотного например дриблинг тоже очень нестандартный, практически неповторимый..
shlomo
shlomo
18 июля в 17:14, ред.
Локо бросается из крайности в крайность....то берут великовозрастных которые кривоного еле лаптями перебирают, то 18 летнего мальчишку...и куда его в молодежку?....там свои воспитанники быть должны....непонятно что и чем думает руководство, а если и пытается думать, то получается как-то рефлексивным спинномозговым мышлением......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 16:58
Мы скоро увидим...
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