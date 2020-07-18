Юлдашев: «Жалолиддинов заиграет в „Локо“, если ему будут доверять»

Полузащитник узбекистанского «Бунедкора» Расул Юлдашев прокомментировал возможный переход своего одноклубника в «Локомотив».

Жасур — самый талантливый футболист Узбекистана. У него большое будущее. Если ему будут доверять, то я не сомневаюсь, что он заиграет в «Локомотиве».

Жалолиддинов выделяется нестандартным дриблингом и быстро принимает решения на поле. Самое главное, что он прекрасно видит поле. Это его основное качество.

Я уверен, что Жасур сможет заиграть в «Локомотиве» уже в следующем сезоне. Ему не нужно будет ходить по арендам, у него все получится в Москве.