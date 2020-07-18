Зидан: «Мы должны уважать футбол и достойно сыграть с „Леганесом“»

Главный тренер «Реала» порассуждал о предстоящем заключительном матче Примеры против «Леганеса», который команда проведет в статусе чемпиона Испании.

Для нас ничего не меняется. Остался один матч, и мы должны проявлять уважение к турниру. Завтра у нас матч, и мы будем играть так, как всегда, и постараемся показать хороший футбол.

Мы не должны презрительно отнестись к чемпионату после победы, потому что это было очень сложно. Мы сражались до конца. Будем наслаждаться, но из уважения к футболу мы должны играть до конца.

Не буду касаться следующего сезона, пока не закончился этот. Посмотрим, как сложатся события в Лиге чемпионов, а уже потом коснемся следующего сезона.