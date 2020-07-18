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Зидан: «Мы должны уважать футбол и достойно сыграть с „Леганесом“»

18 июля 2020, 14:37
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о предстоящем заключительном матче Примеры против «Леганеса», который команда проведет в статусе чемпиона Испании.

Для нас ничего не меняется. Остался один матч, и мы должны проявлять уважение к турниру. Завтра у нас матч, и мы будем играть так, как всегда, и постараемся показать хороший футбол. 

Мы не должны презрительно отнестись к чемпионату после победы, потому что это было очень сложно. Мы сражались до конца. Будем наслаждаться, но из уважения к футболу мы должны играть до конца.

Не буду касаться следующего сезона, пока не закончился этот. Посмотрим, как сложатся события в Лиге чемпионов, а уже потом коснемся следующего сезона.

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Шишанутый
Шишанутый ответ explay- (раскрыть)
19 июля в 15:24
Чтобы вдруг травму не кто не получил, Легонес то мотевирован на матч и может играть жестко в борьбе. Я думаю что по зубам вчера Арсенал им 2 меча забил чем Реал хуже? МС это не та команда которую сложно взломать в обороне, у Реала защита сильнее. Шансы будут главное ими воспользоватся а не рас транжирить свои моменты.
explay-
explay- ответ Шишанутый (раскрыть)
19 июля в 10:49
Толку её беречь? Сити им не по зубам.
Pancher_95
Pancher_95 ответ da da da (раскрыть)
18 июля в 21:10
Лучше бы гному его кинули бы, а то бедный с ложкой во рту ходит
ilyafrom
ilyafrom
18 июля в 20:39
Левые пенки принесли титул, теперь можно честно играть. Так что проиграют
da da da
da da da
18 июля в 19:36
кинула Барса косточку Зидану,тот и радуется.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 18:34
Есть ещё индивидуальные цели, например Бензема наверняка планирует обойти Месси по голам, хотя Леганес будет конечно сильно против.
амурец
амурец
18 июля в 18:10
выпустить молодёжь, пусть поиграют в своё удовольствие
рус фан
рус фан
18 июля в 15:22, ред.
Надо на Леванте выпустить в основе Винни, Родриго, Васкеса, Йовича, Хамеса, Бэйла, пускай сыграют свой сольный концерт и победят красиво.
Шишанутый
Шишанутый
18 июля в 15:20
Основу надо поберечь перед Лч и молодежь поставить плюс Бензема к ним чтобы обогнал гнома в гонке бомбардира.
Jantu
Jantu
18 июля в 15:08
Дело говорит.
волгодон 2
волгодон 2
18 июля в 15:05
Алжирский физрук имел в виду по привычке организовать занос в судейскую.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 14:54
Это понятно , но у игроков всё равно буде сидеть мысль в мозгах о отпуске , пусть и небольшом!
shlomo
shlomo
18 июля в 14:51
Красавец ЗиЗи....он выиграл столько же титулов, сколько все предыдущие 13 тренеров «Реала» вместе взятые.....
mihaluch
mihaluch
18 июля в 14:39
И надеюсь достойно сыграют
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 14:37
Да никто не обидится, если влетите.
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