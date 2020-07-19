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«Локомотив» заплатил за Жалолиддинова 1 млн евро

19 июля 2020, 17:32

Стали известны детали трансфера полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».

Как сообщается, «железнодорожники» заплатили за 18-летнего хавбека чуть больше одного млн евро.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Jantu (раскрыть)
19 июля в 19:51
Да и главное как там со своим воспитанниками в Зените?
Наверное гастарбайтерам за рубежа и из нашей страны места в основе не хватает?!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jantu (раскрыть)
19 июля в 19:45
В Локо своих воспитанников играет больше чем в других командах РПЛ!
Так, что данное замечание явно не в тему.
А покупать талантов, это не зазорно даже великим клубам как Реал и Барселона, Бавария и т.д.
И самое главное в покупке талантов есть две цели: - Воспитать для клуба и зарабатывание денег при продажи в дальнейшем".
For56tas
For56tas
19 июля в 19:42
Главное, чтобы с пользой.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
19 июля в 19:33
Обана. Было 350, теперь миллион. 650 тысяч возникли из ниоткуда в последний день переговоров.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 июля в 18:28
Очередной узбекский Месси?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jantu (раскрыть)
19 июля в 18:15
У Локо своих воспитанников чуть-ли не больше всех в составе
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 18:06
Узбеки стали модны в нашем футболе.
ДСА
ДСА
19 июля в 18:04
Надеются продать за два миллиона.
Jantu
Jantu
19 июля в 17:52
Своих нужно растить.
VV V
VV V
19 июля в 17:50
Поправка: не железнодорожники, а государство !
Abverin
Abverin
19 июля в 17:40
Недорого, лишь бы играл.
STVA 1
STVA 1
19 июля в 17:37
Омоложение от Васи в действии.... "Свой" игрок))
shlomo
shlomo
19 июля в 17:35
По нынешним меркам копейки....:)))
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 17:35
ну пусть играет))
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