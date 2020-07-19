«Локомотив» заплатил за Жалолиддинова 1 млн евро

Стали известны детали трансфера полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».
Как сообщается, «железнодорожники» заплатили за 18-летнего хавбека чуть больше одного млн евро.
Стали известны детали трансфера полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».
Как сообщается, «железнодорожники» заплатили за 18-летнего хавбека чуть больше одного млн евро.
Наверное гастарбайтерам за рубежа и из нашей страны места в основе не хватает?!
Наверное гастарбайтерам за рубежа и из нашей страны места в основе не хватает?!
Так, что данное замечание явно не в тему.
А покупать талантов, это не зазорно даже великим клубам как Реал и Барселона, Бавария и т.д.
И самое главное в покупке талантов есть две цели: - Воспитать для клуба и зарабатывание денег при продажи в дальнейшем".
Так, что данное замечание явно не в тему.
А покупать талантов, это не зазорно даже великим клубам как Реал и Барселона, Бавария и т.д.
И самое главное в покупке талантов есть две цели: - Воспитать для клуба и зарабатывание денег при продажи в дальнейшем".