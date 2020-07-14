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Вернер, Сане и обмен «Барсы» с «Юве». Топ-7 состоявшихся трансферов лета

вчера, 18:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Пьянич Миралем
Пьянич Миралем
Полузащитник
Сане Лерой
Сане Лерой
Полузащитник
Вернер Тимо
Вернер Тимо
Нападающий
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«Соккер.ру» напоминает, что несколько заслуживающих внимание сделок уже состоялись. 

Если бы не большая футбольная пауза из-за пандемии, сейчас бы мы каждый день обсуждали трансферные слухи, оценивали состоявшиеся сделки и искали применение новичкам, однако это необычный год, и в разгар лета клубам все еще не до активностей на трансферном рынке. Не время еще — в Испании, Италии и Англии продолжаются внутренние чемпионаты, да и деньги в это непростое время ни у кого из карманов не вываливаются. Тем не менее найдется несколько сделок, обращающих на себя пристальное внимание любопытных глаз. Оставляем за скобками футболистов, чьи контракты были выкуплены после периода тест-драйва, ниже — только стопроцентные новички!

7 место. Франсишку Тринкан (Португалия) — из «Браги» в «Барселону» за 31 млн евро

О переходе 20-летнего нападающего из Португалии «Барселона» объявила еще в начале года, так что этот трансфер мог затеряться в складках футбольного календаря. За восходящую звезду португальского футбола каталонцы выложили 31 миллион евро, но если предсказание президента «Браги» сбудется, то эта сумма покажется смешной:

Тринкан определит ближайшее десятилетие в футболе.

Франсишку во весь голос заявил о себе в кампании 2017/18, когда забил 5 голов и сделал 5 «ассистов» в чемпионате Португалии, потом юношу накрыл «синдром второго сезона», но сейчас он возмужал и поддает жару: 9 голов и 11 результативных передач во всех турнирах. Любимая позиция — правый вингер.

При этом Тринкан — левша, как и его конкурент в составе «Барселоны», при этом португалец вовсе не копия Месси, он скорее левоногий Роналду, если судить по антропометрии. То есть может рассматриваться и в качестве замены Луису Суаресу в центре атаки, где тоже умеет играть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente vitória, +3! ⚽️🅰️

Публикация от Trincão (@trincao77)

6 место. Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина) — из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 млн евро

«Барселона» затеяла странноватую историю с обменом Артура Мело на Миралема Пьянича, поимев на этом какие-то 12 миллионов евро. При этом молодой, умный и уже встроенный в игру «Барселоны» полузащитник уходит, считая себя преданным, а вместо него на «Камп Ноу» едет 30-летний Пьянич, чья игра в последние пару сезонов не то чтобы очень радовала взыскательных поклонников «Ювентуса». Сейчас есть полное ощущение, что «Барса» совершила огромную ошибку — в первую очередь, даже не подписанием с Пьяничем, а расставанием с Артуром. 

5 место. Хаким Зиеш (Марокко) — из «Аякса» в «Челси» за 40 млн евро

Своей игрой за «Аякс» в последних сезонах (особенно в прошлом, когда амстердамцы играли в полуфинале Лиги чемпионов) Зиеш заслужил большой вызов. «Челси» договорился с марокканцем еще до карантина, эта сделка стала первой для «синих» после сокращения запрета на регистрацию новичков до одного трансферного окна вместо двух. Контракт Хакими с английским клубом вступил в силу с 1 июля, на днях полузащитник присоединился к команде, однако пока он может только тренироваться. Дебют Зиеша за «Челси» состоится уже в следующем сезоне.

4 место. Ашраф Хакими (Марокко) — из «Реала» в «Интер» за 40 млн евро

А вот тут уже «Реал» обвиняют в недальновидности. Подавляющее большинство болельщиков «сливочных» рассчитывало, что кантерано Хакими начнет следующий сезон в «Мадриде», однако Зидан и Перес решили иначе. Добившийся невероятного прогресса в Дортмунде Ашраф подписал контракт с «Интером», у «Реала» есть право приоритетного обратного выкупа марокканца, но фиксированная сумма не прописана — условия будет диктовать рынок. 

Чем объяснить такое решение «Королевского клуба»? Основных причин две. Первую зовут Дани Карвахаль, который по-прежнему не дает усомниться в своем мастерстве и профессионализме, а вторая заключается в особенностях игрового амплуа Хакими. Ашраф лучше всего проявляет себя в качестве латераля в игровой схеме с тремя центральными защитниками (по такой схеме играл в «Боруссии», эту же игровую систему проповедует в «Интере» Конте), а вот в качестве классического крайнего бека Хакими не хватает оборонительных навыков. 

3 место. Артур (Бразилия) — из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро

Обратная сторона перехода Пьянича в «Барселону». На самом деле, вообще не надо обращать на искусственно выведенные цифры — 60 и 72 млн евро. Достаточно знать, что «Барселона» получила доплату в размере 12 млн евро, а обмен был затеян ради того, чтобы каталонцы вписались в финансовый фейр-плей. Артур, которого называли «новым Хави» и считали достойным наследником ДНК «Барсы», буквально на пинках вынесли из клуба, хотя он никуда не хотел уходить. 

2 место. Лерой Сане (Германия) — из «Манчестер Сити» в «Баварию» за 49 млн евро

Эта сделка должна была состояться еще прошлым летом, но Лерой Сане получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок, и сделка была заморожена. Спустя год Сане восстановился, а «Бавария» и «Манчестер Сити» вернулись к разговору, а произошедшие за этот год события снизили стоимость Сане чуть ли не вдвое: во-первых, тяжелая травма — это фактор, во-вторых, контракт с «горожанами» заканчивался в следующем году, в-третьих, пандемия повлекла за собой финансовый кризис в футболе и сбила цены. Как бы то ни было, «Бавария» получила то, что хотела. Вернее, того, кого хотела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

red 'n white 🔴⚪️ @fcbayern

Публикация от Leroy Sané (@leroysane19)

1 место. Тимо Вернер (Германия) — из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 53 млн евро

Тимо Вернера хотел видеть в рядах «Ливерпуля» Юрген Клопп, но «Челси» в лице Марины Грановской оказался конкретнее и расторопнее. Немецкий форвард выбрал «синюю» таблетку и отказался играть за «РБ Лейпциг» в «Финале восьми» Лиги чемпионов. Быть может, еще всплакнет из-за этого решения, особенно если «синие» промахнутся мимо топ-4 в АПЛ и останутся без ЛЧ на следующий сезон. Зато будет время, чтобы полноценно адаптироваться и выучить все роли.

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Арбалет
Арбалет
вчера в 20:13
На 8-е место можно было поставить несостоявшийся трансфер Чалова в Ювентус.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:25
Наверно этим летом ещ 2-3 трасфера более менее дорогие будут.
И тут забыли о Икарди.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:52
а пели про кризис и убытки)))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:38
Бавария и тут впереди
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