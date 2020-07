Вернер, Сане и обмен «Барсы» с «Юве». Топ-7 состоявшихся трансферов лета

«Соккер.ру» напоминает, что несколько заслуживающих внимание сделок уже состоялись.

Если бы не большая футбольная пауза из-за пандемии, сейчас бы мы каждый день обсуждали трансферные слухи, оценивали состоявшиеся сделки и искали применение новичкам, однако это необычный год, и в разгар лета клубам все еще не до активностей на трансферном рынке. Не время еще — в Испании, Италии и Англии продолжаются внутренние чемпионаты, да и деньги в это непростое время ни у кого из карманов не вываливаются. Тем не менее найдется несколько сделок, обращающих на себя пристальное внимание любопытных глаз. Оставляем за скобками футболистов, чьи контракты были выкуплены после периода тест-драйва, ниже — только стопроцентные новички!

7 место. Франсишку Тринкан (Португалия) — из «Браги» в «Барселону» за 31 млн евро

О переходе 20-летнего нападающего из Португалии «Барселона» объявила еще в начале года, так что этот трансфер мог затеряться в складках футбольного календаря. За восходящую звезду португальского футбола каталонцы выложили 31 миллион евро, но если предсказание президента «Браги» сбудется, то эта сумма покажется смешной:

Франсишку во весь голос заявил о себе в кампании 2017/18, когда забил 5 голов и сделал 5 «ассистов» в чемпионате Португалии, потом юношу накрыл «синдром второго сезона», но сейчас он возмужал и поддает жару: 9 голов и 11 результативных передач во всех турнирах. Любимая позиция — правый вингер.

При этом Тринкан — левша, как и его конкурент в составе «Барселоны», при этом португалец вовсе не копия Месси, он скорее левоногий Роналду, если судить по антропометрии. То есть может рассматриваться и в качестве замены Луису Суаресу в центре атаки, где тоже умеет играть.

6 место. Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина) — из «Ювентуса» в «Барселону» за 60 млн евро

«Барселона» затеяла странноватую историю с обменом Артура Мело на Миралема Пьянича, поимев на этом какие-то 12 миллионов евро. При этом молодой, умный и уже встроенный в игру «Барселоны» полузащитник уходит, считая себя преданным, а вместо него на «Камп Ноу» едет 30-летний Пьянич, чья игра в последние пару сезонов не то чтобы очень радовала взыскательных поклонников «Ювентуса». Сейчас есть полное ощущение, что «Барса» совершила огромную ошибку — в первую очередь, даже не подписанием с Пьяничем, а расставанием с Артуром.

5 место. Хаким Зиеш (Марокко) — из «Аякса» в «Челси» за 40 млн евро

Своей игрой за «Аякс» в последних сезонах (особенно в прошлом, когда амстердамцы играли в полуфинале Лиги чемпионов) Зиеш заслужил большой вызов. «Челси» договорился с марокканцем еще до карантина, эта сделка стала первой для «синих» после сокращения запрета на регистрацию новичков до одного трансферного окна вместо двух. Контракт Хакими с английским клубом вступил в силу с 1 июля, на днях полузащитник присоединился к команде, однако пока он может только тренироваться. Дебют Зиеша за «Челси» состоится уже в следующем сезоне.

4 место. Ашраф Хакими (Марокко) — из «Реала» в «Интер» за 40 млн евро

А вот тут уже «Реал» обвиняют в недальновидности. Подавляющее большинство болельщиков «сливочных» рассчитывало, что кантерано Хакими начнет следующий сезон в «Мадриде», однако Зидан и Перес решили иначе. Добившийся невероятного прогресса в Дортмунде Ашраф подписал контракт с «Интером», у «Реала» есть право приоритетного обратного выкупа марокканца, но фиксированная сумма не прописана — условия будет диктовать рынок.

Чем объяснить такое решение «Королевского клуба»? Основных причин две. Первую зовут Дани Карвахаль, который по-прежнему не дает усомниться в своем мастерстве и профессионализме, а вторая заключается в особенностях игрового амплуа Хакими. Ашраф лучше всего проявляет себя в качестве латераля в игровой схеме с тремя центральными защитниками (по такой схеме играл в «Боруссии», эту же игровую систему проповедует в «Интере» Конте), а вот в качестве классического крайнего бека Хакими не хватает оборонительных навыков.

Achraf Hakimi’s Agent: «Zidane is the reason for Hakimi’s transfer to Inter. I don’t think a return of Hakimi to Real would be appropriate, given the presence of a player like Carvajal, and I’m sure that Hakimi’s future will be bright after taking this step forward.» pic.twitter.com/zXomsNmvN8