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Калошин: «Решение отменить гол „Крыльев“ в ворота „Краснодара“ было верным»

20 июля 2020, 17:48
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин прокомментировал эпизод в матче 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0 с незасчитанным мячом в ворота «Краснодара» на 66-й минуте, когда у автора гола Максима Глушенкова был зафиксирован офсайд.

Гол был отменен помощником судьи Антоном Кобзевым. Он применил правило «жди и смотри». И поступил верно. Как только гол был забит, Антон зафиксировал офсайд. Решение ассистента судьи отменить этот гол проверялся VAR. Были начерчены трехмерные линии, которые показали, что игрок «Крыльев» был чуть-чуть, но впереди. Поэтому решение ассистента главного судьи отменить гол было верным.

Просмотр VAR часто затягивается из-за replay-операторов. Потому что иногда получается так, что очень долго не могут подобрать нужный повтор, с нужного ракурса. Но мы работаем, чтобы их работа совершенствовалась.

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shlomo
shlomo
20 июля в 18:01
Ну... у сильного всегда виноват....
cska1948
cska1948
20 июля в 17:51
Лучше бы Калошин прокомментировал скандальные моменты в игре Зенит - СпаМ.
STVA 1
STVA 1
20 июля в 17:49
У нас в РПЛ все хорошо)))
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