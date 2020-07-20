Калошин: «Решение отменить гол „Крыльев“ в ворота „Краснодара“ было верным»

Руководитель проекта РФС по внедрению системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин прокомментировал эпизод в матче 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0 с незасчитанным мячом в ворота «Краснодара» на 66-й минуте, когда у автора гола Максима Глушенкова был зафиксирован офсайд.

Гол был отменен помощником судьи Антоном Кобзевым. Он применил правило «жди и смотри». И поступил верно. Как только гол был забит, Антон зафиксировал офсайд. Решение ассистента судьи отменить этот гол проверялся VAR . Были начерчены трехмерные линии, которые показали, что игрок «Крыльев» был чуть-чуть, но впереди. Поэтому решение ассистента главного судьи отменить гол было верным.