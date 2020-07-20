Кашшаи прокомментировал спорные судейские эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал свою оценку спорным эпизодам полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).

Была борьба между Соболевым и Жирковым. Соболев тянул и толкал Жиркова, затем он начал отвечать.

Что касается эпизода с Айртоном, то это нормальная ситуация — борьба, в ней не было нарушения.

И третий инцидент — здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение — не показывать красную карточку.

Четвёртый эпизод — Соболев и Барриос. Можно ясно увидеть, что Соболев упал, потому что поскользнулся. И споткнулся о землю. Он не выражал проблем, по реакции было видно, что он упал не из-за контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается.