ГлавнаяНовости

Кашшаи прокомментировал спорные судейские эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

20 июля 2020, 17:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал свою оценку спорным эпизодам полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).

Была борьба между Соболевым и Жирковым. Соболев тянул и толкал Жиркова, затем он начал отвечать. 

Что касается эпизода с Айртоном, то это нормальная ситуация — борьба, в ней не было нарушения. 

И третий инцидент — здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение — не показывать красную карточку. 

Четвёртый эпизод — Соболев и Барриос. Можно ясно увидеть, что Соболев упал, потому что поскользнулся. И споткнулся о землю. Он не выражал проблем, по реакции было видно, что он упал не из-за контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается.

Все новости
Арбитр ФИФА Семенов: «Россия — великое государство, нам VAR противопоказан»
Сегодня, 00:14 Комментарии17
Арбитр Федотов: «В финале Кубка надо было удалять Ракицкого»
Вчера, 19:17 Комментарии62
Федотов — о пенальти в ворота «Химок»: «Это симуляция. Москалёв ошибся»
25 июля Комментарии74
Слуцкий раскритиковал судейство после возобновления чемпионата
25 июля Комментарии19
ОфициальноРФС назначил арбитров на финал Кубка России
24 июля Комментарии21
Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»
23 июля Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Чист (раскрыть)
21 июля в 17:42
может и легко..
динамо и спартак главные поставщики очков в этом сезоне 12 из 12
так еще и по разу Сочи проиграли,а динамо второй еле еле на ничью сгонял..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июля в 11:40
А вы, все причастные к футболу лица, в курсе того, что в некоторых эпизодах игры арбитр, который дал свисток, НЕ знает, кто нарушил правила, а потому иногда ориентируется на поведение игроков, а решение принимает, когда бежит к месту конфликта (столкновения, падения ...) спустя секунды после свистка? Спросите у арбитров об этом, и они подтвердят мои слова. Происходит это потому, что нарушение с чьей-либо стороны тонкое и порой незаметное для всех, а в некоторых случаях оба футболиста нарушают правила.
antant1
antant1
21 июля в 05:17
Кашшаи,тебе надо в камеди)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 02:22
С этим козлом все ясно.
stachel
stachel ответ Adolf33 (раскрыть)
20 июля в 23:42
Ключевое слово - удар. Так вот там не было не только удара, но похоже даже касания не было. это видно на повторе с фронтальной камеры. Соболь сам подскользнулся и упал. судья был обязан дать желтую за симуляцию и удалять. пожалел, т.к. 1 уже была.
4RT
4RT
20 июля в 23:39
Недоразумение венгерское выползло,видать долго текст разучивал...
ЧиП
ЧиП
20 июля в 23:01
🤦‍♂️🙆‍♂️ Да кто бы сомневался🥴
oleg3k
oleg3k
20 июля в 22:43
Перевожу с венгерского на русский.Если вдруг игрок зенита схватил игрока за майку,игрок может упасть и схватив игрока зенита за майку завалить того на землю.Это не пенальти.Эпизод два.Если игроки борются за мяч и игрок зенита оказался впереди,его можно толкать в спину.Нарушения здесь нет.Эпизод три.Борьба в ногу.Теперь против игроков зенита можно делать подкаты прямыми ногами в голень,это не красная,а жёлтая карточка.Эпизод четвёртый.Если вдруг игрок зенита поскользнулся в чужой штрафной игрок может наотмашь ударить его кулаком в лицо.Это не нарушение правил,это часть футбола,такое случается.
ABir
ABir
20 июля в 21:38
Ну вот и главный судья разложил все по полочкам. После этих объяснений исчезли последние сомнение, кого, за что и как судят наши арбитры
oFANATo
oFANATo
20 июля в 21:38
    Kuvkil
    Kuvkil
    20 июля в 21:36
    Судья сломал зрелище, а кому то такое по нраву
    Kuvkil
    Kuvkil
    20 июля в 21:34
    Кашшаи говорящая голова
    12й игрок
    12й игрок
    20 июля в 21:14
    Хахаха всё четко и по делу. А то расхрюкались засудили их бедных
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    20 июля в 20:50
    Скоро, очень скоро болельщики и все причастные к футболу люди будут обсуждать не прошедшую игру, действия игроков, пасы, голы и финты, а одних арбитров. В свете последних событий всё идёт к этому. Но как обсуждают сейчас ! Лица критиканов багровеют, кулаки сжимаются, цивилизованное обсуждение превращается в базар, кричат, перебивают друг друга, никого не слушают, и каждый считает себя правым. Даже владельцы команд опускаются до оскорбления "людей в чёрном". Не убеждают антагонистов даже мнение главы судейского корпуса. Наблюдать за всем этим не только печально, но и противно. И все при этом забывают, что и в следующем сезоне будет точно такое же судейство, пусть и непредвзятое. И НИЧЕГО с этим не поделаешь, поэтому нам всем надо готовиться к продолжению дрязг по поводу судейства.
    Блоссия
    Блоссия
    20 июля в 20:48, ред.
    Из твиттера)

    Кратко все обоснования Кашшаи:

    - Соболев сам заставил Жиркова себя хватать двумя руками
    - Соболев нашел лицом шлагбаум в виде руки Барриоса, но упал от красоты Газпром Арены
    - Айртон упал, потому что проигнорировал обед и устал
    - фол Оздоева - нога на месте, пульс есть, заиграно
    Чист
    Чист ответ рже (раскрыть)
    20 июля в 20:41
    Зенит даже аутсайдеров то не может без скандала обыграть молчал бы хоть
    Чист
    Чист ответ Санчо Панса (раскрыть)
    20 июля в 20:39
    да некто и не спорит с этим но судить надо одинаково в обе стороны
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    20 июля в 20:39
    А почему не слова про эпизод когда соболев ударил локтем в голову Барриоса когда тот уже был без мяча ?!? и на красную тянуло,но даже жк не было...
    olesk
    olesk
    20 июля в 20:25
      pomor 445
      pomor 445 ответ Николай к (раскрыть)
      20 июля в 20:12
      Федун лучше знает обстановку в своём хозяйстве и понимает, что без судей ему юбилейный результат Симоняна не повторить. Вот и заводится, а ведь сам немало приложил рук для разложения судейского корпуса, но помалкивал, пока видел от этого пользу себе. Но, как говорится, не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
      Adolf33
      Adolf33 ответ stachel (раскрыть)
      20 июля в 20:07
      Дело не в силе удара Барриоса по лицу Соболева, а в самом факте удара по лицу в штрафной. Желтая (вторая!) и пеналь! Таковы правила, учи матчасть
      FROLL 001
      FROLL 001
      20 июля в 19:48
      Снова Спартак судья протащил, не удалив Соболева. Тогда счет 1 тайма был бы как минимум 3-0.. Ну а в итоге пятихаточка как минимум.
      Свинолет
      Свинолет
      20 июля в 19:42
        abrek123
        abrek123
        20 июля в 19:32, ред.
        Я просто удивляюсь лицемерию всех этих Газпромовских подлиз...Вот уверен если эти эпизоды были в штрафной другой команды не Зенита эти люди бы кричали уже правильные пенальти поставили в пользу Зенита удар был рукой по лицу был значит пенальти, не играл защитник в мяч но снес нападающего с мячом пенальти.. А тут фигню такую несут но в след играх в пользу Зенита уже кричат все по другому в одних и тех-же эпизодах...
        нечитайло
        нечитайло
        20 июля в 19:31
        Поэтому все так произошло
        ошалевший
        ошалевший ответ stachel (раскрыть)
        20 июля в 19:31
        почему решения иванова не менял вар в сторону зенита,другими словами почему вар вмешивался в игру только тогда,когда это было выгодно только зениту?
        stachel
        stachel ответ ошалевший (раскрыть)
        20 июля в 19:29
        Т.к. каждая остановка в штрафной зенита была косяком иванова, который вар исправлял. Во всех случаях иванов был вынужден изменить свое решение после просмотра вар. Возможно иванов был действительно заряжен федуном, но вар не дал ему шанса отработать чемоданчик. ))) Шутка.
        Romkurch
        Romkurch
        20 июля в 19:29
        Свиньи по Егорову скучают, тот позволял нечестно судить в пользу ноющих.
        ошалевший
        ошалевший ответ stachel (раскрыть)
        20 июля в 19:27
        никто не спорит что там пенальти,как и понятно что пенальти бпрриос-соболев,удар по лицу,факт есть как ты говоришь,всё правильно же?
        ошалевший
        ошалевший ответ stachel (раскрыть)
        20 июля в 19:26
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100