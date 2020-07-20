Кашшаи прокомментировал спорные судейские эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал свою оценку спорным эпизодам полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).
Была борьба между Соболевым и Жирковым. Соболев тянул и толкал Жиркова, затем он начал отвечать.
Что касается эпизода с Айртоном, то это нормальная ситуация — борьба, в ней не было нарушения.
И третий инцидент — здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение — не показывать красную карточку.
Четвёртый эпизод — Соболев и Барриос. Можно ясно увидеть, что Соболев упал, потому что поскользнулся. И споткнулся о землю. Он не выражал проблем, по реакции было видно, что он упал не из-за контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается.
Пусть останется на совести иванова.
Сейчас хочется поговорить про Спартак по моему мнению лишь бы Федун чудить не начал с очередными революциями.
Этим парням нужно еще полгода- год чтобы притереться друг к другу ,заматереть и мне кажется это будет совсем другой Спартак, да усилить 2-3 позиции и все не надо никаких перестроек.
Ну а тренеру просто нужно молодых пацанов заставить работать и этот состав через сезон точно будет кошмарить всю лигу.
Мое личное мнение может кто то не согласится.
Пусть останется на совести иванова.
Сейчас хочется поговорить про Спартак по моему мнению лишь бы Федун чудить не начал с очередными революциями.
Этим парням нужно еще полгода- год чтобы притереться друг к другу ,заматереть и мне кажется это будет совсем другой Спартак, да усилить 2-3 позиции и все не надо никаких перестроек.
Ну а тренеру просто нужно молодых пацанов заставить работать и этот состав через сезон точно будет кошмарить всю лигу.
Мое личное мнение может кто то не согласится.