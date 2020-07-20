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Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит» в последнем туре РПЛ

20 июля 2020, 14:30

Стали известны судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

ЦСКА — «Тамбов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Валентин Мурашов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

«Крылья Советов» — «Сочи» (Матч не состоится): судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис. 

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Виктор Клепиков.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответ Аксинья (раскрыть)
21 июля в 16:18
К стати Хотел сказать что выпустить академию в той ситуации было АРХИ правильно. Пусть хоть мальчишки обиграються . А то что Сочи начал само реализовываться на пацанах. За это им позор. И мне обидно что это наше Динамо.
andreika20133
andreika20133 ответ Аксинья (раскрыть)
21 июля в 12:59
Здорово прятно видеть. Но оказалось что я не прав . Ростову имеет смысл рубиться. К стати еслибы показывали на постоянную в доступных каналах игры молодёжных команд. От этого и интерес к футболу возросталбы. А я уверен молодняк мог бы показать интересное.
andreika20133
andreika20133 ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
21 июля в 12:55
Согласен . Не рассмотрел.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ andreika20133 (раскрыть)
21 июля в 07:44
Как раз-таки для "Ростова" важен результат игры с "Зенитом". В случае победы в этом матче и неудачи ЦСКА (Ничья или поражение) на выезде в игре с "Тамбовом" "Ростов" займет 4 место и выход в групповой этап ЛЕ (без квалификационных раундов).
Аксинья
Аксинья ответ andreika20133 (раскрыть)
20 июля в 20:48
Привет Андрей)) А лучше бы вообще акадеями сыграть, думаю игра будет намного интереснее))
Evilhuman
Evilhuman
20 июля в 18:59
Федун всеми силами пытается сохранить достойную 9ю строчку, отправляет со свистком в бой последнего своего карманного судью
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
20 июля в 18:08
    МиХаХа
    МиХаХа
    20 июля в 17:13
    Большинство за Зенит. Аксиома! )))
    тумба-юмба
    тумба-юмба
    20 июля в 16:57
      hohol2
      hohol2 ответ Бутсы (раскрыть)
      20 июля в 16:57
      В смысле не заходи? А как же лулзы?
      тумба-юмба
      тумба-юмба ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      20 июля в 16:56
        andreika20133
        andreika20133
        20 июля в 16:51
        Зенит вообще выставит полумолодёжный состав. И Ростову и Зениту без разницы .
        Бутсы
        Бутсы ответ hohol2 (раскрыть)
        20 июля в 16:33
        Ну так ты не заходи туда. Будь тут. Тут прямо как в чемпионате - все для зенита. И куча клонов для лайкания друг друга, и бан за косвенное упоминание, и прочее.
        hohol2
        hohol2 ответ hohol2 (раскрыть)
        20 июля в 16:32
        ... и минимум 2 КК Зентовцам не показали. Дале будет.
        hohol2
        hohol2
        20 июля в 16:26
        Зашёл на фанат1к. Там уже три пенальти в пользу спартака не поставили.
        hohol2
        hohol2
        20 июля в 16:23
          Добряк
          Добряк
          20 июля в 15:57
          Скоро будут проблемы найти судей для игр Спартака, всех федун испачкал...
          Legend 6
          Legend 6
          20 июля в 15:56
          Дзюба будет бегать за Карасевым с просьбами:
          "Карась карась, но дай хоть рась!"
          ermak6848
          ermak6848
          20 июля в 15:50
          ну как без скандала в нашем россиском футболе...
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          20 июля в 15:41
          С учетом того, что Рубин давно не проигрывает , а у Лени Слуцкого "давняя любовь " к хрякам, вполне вероятен наиболее любопытный и приятный глазу вариант итоговой турнирной таблицы с 11 местом "народной" команды. Народ точно ликовать будет и мы с ним!
          kotmyshka
          kotmyshka
          20 июля в 15:39
          Практически ничего не решающий тур. Судьям легкая работа.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          20 июля в 15:36
          Кукуян остался единственным, кому Федун ещё доверяет.
          Деловые отношения с Лапочкиным, Москалевым и Безбородовым - разорваны.
          zeni
          zeni
          20 июля в 15:36
          Кукуян Опять готовин спартаку конфуз...ХА-Ха-ХА!!
          particular
          particular ответ За адекватность (раскрыть)
          20 июля в 15:29, ред.
          Привет, Досточтимый! Всё так... Но от этого не легче...
          Гусарство и шапкозакидательство в РПЛ в европоходах отливается разочарованием, досадой и удручённостью... В ЕК успех определяют не причёски, татухи, перепалки с арбитрами и танцы с бубном в техзоне, а голы, доминирование и способность к сопротивлению... У наших клубов чаще проявляется неконкурентность, неспособность к соперничеству и неготовность творить что-то новое и успешное...
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          20 июля в 15:19
          Кукуян пипец какой нечестный судья. Опять народных обидит...
          За адекватность
          За адекватность ответ particular (раскрыть)
          20 июля в 15:19
          Приветствую Уважаемый! Да и в топ-чемпионатах регулярно склоняют судейство и проклинают ВАР, так что как говорил один киногерой: "Нам ли быть в печали". У нас же если условно ошибка в твою пользу, то "мы судейство не комментируем", а если наоборот, то риторика резко меняется. Имеем что имеем. Скоро страсти этого сезона поулягутся и начнутся новые скандалы, интриги, расследования, благо хоть разбавленные играми наших клубов в ЕК, надеюсь с не такими "успешными результатами", как в прошлом году.
          Kosmos58
          Kosmos58 ответ Трезвый повар (раскрыть)
          20 июля в 15:13
          А 14 - 15 место?!.
          ДАША Д
          ДАША Д
          20 июля в 14:58
          Карась будет свистеть в сторону Ростова, Зенит не обидится - им ничего не нужно.
          cska vperiod
          cska vperiod
          20 июля в 14:52
          Кукуян человек федуна тут обойдёмся без скандало от спартачей.
          shlomo
          shlomo
          20 июля в 14:47
          Рыба гниет с головы....что есть то и имеем, другого в ближайшее время (как мне кажется) не будет...и не нашелся пока новый Ильич, чтобы выкатить Аврору, стрельнуть куда надо и сделать революцию.....Россия, однако....:)))
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