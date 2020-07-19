Писарев: «Почему VAR не просигнализировал при падении Соболева?»

Российский тренер поделился мнением о судействе в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

У меня только один вопрос. Почему VAR не просигнализировал [при падении Соболева в штрафной «Зенита»]? Этот эпизод заслуживал внимания. Арбитр должен был хотя бы посмотреть его. Соболев останавливался. Если бы Жирков не тянул его, то он мог бы ногу оставить. Дали бы такой штрафной в центре поля? Думаю, да. Если бы VAR сфокусировал внимание на этом эпизоде, уверен, был бы пенальти.