Писарев: «Почему VAR не просигнализировал при падении Соболева?»

Российский тренер Николай Писарев поделился мнением о судействе в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
У меня только один вопрос. Почему VAR не просигнализировал [при падении Соболева в штрафной «Зенита»]? Этот эпизод заслуживал внимания. Арбитр должен был хотя бы посмотреть его. Соболев останавливался. Если бы Жирков не тянул его, то он мог бы ногу оставить. Дали бы такой штрафной в центре поля? Думаю, да. Если бы VAR сфокусировал внимание на этом эпизоде, уверен, был бы пенальти.
Или забыл? У них юбилей 95 лет.
Хоть я и болельщик ЦСКА и спартак принципиальный соперник, но
пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжать этот беспредел.
Или забыл? У них юбилей 95 лет.
Хоть я и болельщик ЦСКА и спартак принципиальный соперник, но
пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжать этот беспредел.
Жиркова в 40 лет не остановить,а этот....
Жиркова в 40 лет не остановить,а этот....