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Писарев: «Почему VAR не просигнализировал при падении Соболева?»

19 июля 2020, 19:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Николай Писарев поделился мнением о судействе в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

У меня только один вопрос. Почему VAR не просигнализировал [при падении Соболева в штрафной «Зенита»]? Этот эпизод заслуживал внимания. Арбитр должен был хотя бы посмотреть его. Соболев останавливался. Если бы Жирков не тянул его, то он мог бы ногу оставить. Дали бы такой штрафной в центре поля? Думаю, да. Если бы VAR сфокусировал внимание на этом эпизоде, уверен, был бы пенальти.

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Все комментарии
alex-dsi
alex-dsi
20 июля в 15:48
Да потому что сначала Соболев толкнул Жиркова.... почему все глупости всякие орут....
Ravshan878
Ravshan878
20 июля в 14:46
О чём вы говорите. Судью хотите оставить без зарплаты+бонусов . Это ихний грязный бизнес.)))
ошалевший
ошалевший
19 июля в 23:52
по сути можно было смело ставить,что гол спартака не засчитают,поставят пенку,странно что не удалил у спартака никого,хотя если бы шальной залетел брату убиёц голубей,то быстро бы исправил численность составов
ошалевший
ошалевший ответ Nafnafik (раскрыть)
19 июля в 23:50
азмун тоже актрису включил,но если есть факты надо ставить и ставить в обе стороны,а не в одну
Александр Алексатов
Александр Алексатов
19 июля в 23:39
потому что была обоюдная борьба проспартаковский дилетант
oFANATo
oFANATo
19 июля в 22:51, ред.
Писарев, потому что VAR работал на зенит.
Или забыл? У них юбилей 95 лет.
Хоть я и болельщик ЦСКА и спартак принципиальный соперник, но
пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжать этот беспредел.
112910415
112910415
19 июля в 21:29
почему ? потому !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
19 июля в 21:25
Почему Соболев так быстро устаёт?
Жиркова в 40 лет не остановить,а этот....
oleg3k
oleg3k
19 июля в 21:23
Потому что ВАР принадлежит газпрому.И это не просто слова,а так и есть.Почему в РОССИИ вар принадлежит одной компании,болельщик которой содержит зенит,БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
yk2ru
yk2ru
19 июля в 21:19
Почему? Ну потому что "Газпром - мечты сбываются". Вопросы еще есть?
Yurza
Yurza
19 июля в 20:43
Соболев быстро смекнул как нужно играть в спартаке, главное, красиво падать, традиция у них такая.
zzz-
zzz-
19 июля в 20:41
ну если это не педаль за что спартаку дали??? защитник по мячу бил азмун ногу засунул попал по мячу...он что ему специально бил? подножку поставил? трындец какие двойные стандарты...футбол в цирк превратили судьишки
cska vperiod
cska vperiod
19 июля в 20:40
Писарев прав но игра проиграна, спартак никакой хорошо хоть чудом спаслись от пердива.
Nafnafik
Nafnafik
19 июля в 20:35
Соболев картинно упал, пользуясь своими габаритами, а вообще, это заговор.
Aris
Aris
19 июля в 20:30
Ивавнов и ВАР убили футбол, кубок продали болотным.
МиХаХа
МиХаХа
19 июля в 20:14
Соболев сам завалил Жиркова. Ахахаха
VAN ARM
VAN ARM
19 июля в 20:06
ну а как без этого))))))))))))
Литейный 4
Литейный 4
19 июля в 20:06
Там нечего было сигнализировать вообще. Гыгыгы
KRIMINAL89
KRIMINAL89
19 июля в 20:04
Всё ровно, как обычно! Гол чистый отменил, пендаль дал. Расходимся
Тага Дага
Тага Дага
19 июля в 19:58
Потому что против зенита играем. ...
Caniggia
Caniggia
19 июля в 19:55
Опять разговоры только о судействе!
beefs
beefs
19 июля в 19:48
сценарий выполняется точно, не волнуйтесь, парни...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 19:45
Всё верно говорит...
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