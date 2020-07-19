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Федотов: «Надо было ставить пенальти на Соболеве. VAR опять обделался»

19 июля 2020, 20:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

Борьба Осорио и Айртона — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба.

А вот на 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обделался.

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Все комментарии
starche
starche
20 июля в 18:17
О футболе никто не говорит, все базарят о судействе........Лучше бы поговорили о низком уровне большинства команд и о 38 месте нашей сборной.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ stavr74 (раскрыть)
20 июля в 17:40
То есть в последних матчах рпл тоже Зенит проплатил судей?
Если ты не заметил, то я не опускался до оскорблений спартака, более того, я вижу как вас судят после карантина и мне это, мягко говоря, отвратительно
Но винить в этом Зенит просто бездумно.
stavr74
stavr74 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
20 июля в 15:39
Посадить на карточки ( которые по сути не влияют уже) и дать вторую это 2 большие разницы. Красные 2 должны были быть у лазурников -НЕТ их
пенальти должно быть НЕТ его , и чего этим бояться - есть карточка или нет её
судья заранее знал , что свистеть в одну калитку будет, бабло на депозитиве лежат
DEIVID
DEIVID ответ СаняШумок (раскрыть)
20 июля в 13:52
Это явная красная.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
20 июля в 07:32
По отменённому голу вопросов нет, по забитым голам вопросов так же нет. По поводу пенальти в ворота спартака. Игрок не успел к мячу и ударил в стопу Азмуну. Это фол, пенальти.
На 60 минуте, в ворота Зенита, ставить пенальти должны были.
Стоит признать, против спартака реально плохо судят, но я не скажу, что судейство было именно за Зенит. Исключительно против спартака. Иначе игроков Зенита не посадили бы на карточки (чуть ли не пол команды) с первых минут.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
20 июля в 05:46
Федотов без работы таким адекватным стал
СаняШумок
СаняШумок ответ DEIVID (раскрыть)
20 июля в 03:34
красная дается при подкате двумя ногами или с задранной ногой...нет тут никакого умысла, шипами идет не в голень, а в голеностоп(вообще почти как на ногу наступил, причем до этого едва коснулся мяча). Желтая здесь точно есть, все остальное-на усмотрение судьи...это не явно красная, за подкаты и похуже давали так же желтые(с Ахматом на том же Оздоеве)
DEIVID
DEIVID ответ СаняШумок (раскрыть)
20 июля в 01:57
Чистая красная. Не было там по касательной. Прямо в ногу шипами. Это чистейшее удаление.
СаняШумок
СаняШумок
20 июля в 01:56
Да, единственный момент, где Спартачи могут возмущаться...НО надо смотреть внимательнее, сам ли Соболев под себя пяткой убрал, или колумбиец вначале выцепил.
СаняШумок
СаняШумок ответ DEIVID (раскрыть)
20 июля в 01:55
Оздоев не сыграл на красную только из-за одного момента-он сыграл в мяч(даже той поднятой ногой, если посмотришь повтор увидишь). Плюс летел опасно, но не прямо в ногу, а по касательной...Чистая желтая за опасную игру...если смотрел матч мю-челси после, увидел бы как Погба влетел на чистую красную, там в разы опаснее было, но так же получил желтую
DEIVID
DEIVID ответ Александр Алексатов (раскрыть)
20 июля в 01:46
Ещё скажи, что Оздоев на красную не сыграл. ВАР даже момент не просматривал.
Charismatic
Charismatic
20 июля в 01:28
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    20 июля в 01:27
    Да ,засудили ,да проиграли ,да сезон провалили ! Но одно радует - игра есть ,есть желание и стремление ! В следующем сезоне укрепить состав и ....вперёд ! А Зениту это так даром не пройдёт ! Бог на свете есть ! И не сильнее они нас ,ну ,если только самую малость ! А без всего судейского корпуса РПЛ - они так ,небылица ,и Лига Чемпионов это лишний раз докажет !!! Спартаку с Тедеско в следующем сезоне удачи ! Всё путём ,пацаны !
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    19 июля в 23:35
    опять проплаченный что то вякает сейчас небось уже у банкомата
    oFANATo
    oFANATo
    19 июля в 22:48
    Стыдно должно быть болельщикам зенита за липовую победу что в кубке, что в чемпионате.
    Пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжаться этот беспредел.
    vm777
    vm777 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    19 июля в 22:47
    Как по мне это не странно, а логично, ибо владелец зенита и организатор вар в рпл одна организация.
    ошалевший
    ошалевший ответ морозз (раскрыть)
    19 июля в 22:40
    они не вечны,все когда то помрут
    yk2ru
    yk2ru ответ ABir (раскрыть)
    19 июля в 22:03
    В чьих руках ВАР, то и сВАРует очки в пользу кого надо.!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 июля в 21:46
    Это третий пенальти
    ABir
    ABir
    19 июля в 21:45
    В чьих руках ВАР, то и ВАР!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    19 июля в 21:41
    А чему ты удивляешься то?!!!!!!!!)))))))))))Посмотри последние матчи Спартака и все станет понятно!!!!!))))))))))))))Сегодня просто продолжился этот же цирк вот и всё!!!!!!!)))))))Ну без смеха просто нельзя комментировать сегодняшний итог матча!!!!))))))
    BDA8181
    BDA8181
    19 июля в 21:40
    И это гофорит тот кто и судил то один сезон в РПЛ и не сдал физику ))) Ужость))) мы верим)))) вернее СПАМ верит ))) Ребят не городите чепуху. Давайте наших всех судей в АПЛ, их там все команды не то что рыбкой зделают))) и раком тоже)))
    морозз
    морозз ответ Барeт Гейл (раскрыть)
    19 июля в 21:34
    Конечно не обделался, это слово очень мягкое и не подходит к ВАР!
    Барeт Гейл
    Барeт Гейл
    19 июля в 21:32
    Вар не обделался. Он работает как надо, и кому надо.
    морозз
    морозз ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    19 июля в 21:32
    Только в нашей стране...говорим ВАР подразумеваем Зенит, а говорим Зенит подразумеваем ВАР! У нас свой ВАР с голубым оттенком в отличии от ВАР за рубежом!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 июля в 21:31
    Соглашусь с Федотовым. Если пенальти в ворота Спартака поставлен бы, хотя он уж и не такой явный, то в ворота Питера судья должен был поставить два пенальти , оба были реальными. Но больше всего удивило то , что игру не остановили оба раза и не просматривали на ВАРе эти оба эпизода. В то время как в ворота Спартака возможный пенальти просматривали очень долго. Странно все это??? В одну сторону смотрят , в другую нет, тем самым нагнетают страсти в очередной раз.
    Не болею за Спартак, но сегодня мне их жаль.
    морозз
    морозз
    19 июля в 21:30
    Ничего не взорвётся, бомжи захватили ВАР, РФС, народное достояние ГАЗПРОМ и даже всю страну...это просто надо перетерпеть, сделать паузу и съесть печенку! Бомжам не стыдно за то что произошло, почему мы должны чего то стыдится?
    МиХаХа
    МиХаХа
    19 июля в 21:20
    Надо таких как Федотов вообще не допускать до судейства. Выдумал какую то фигню.
    beefs
    beefs
    19 июля в 21:16
    ну теперь началось, за неделю управитесь?
    cska1948
    cska1948 ответ cska vperiod (раскрыть)
    19 июля в 21:14
    Точно можно сказать только то, что Федотов не человек Миллера. Стоит только вспомнить, что Газпром с ним сделал после его комментария матча Зенит - ЦСКА.
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