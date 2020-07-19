Федотов: «Надо было ставить пенальти на Соболеве. VAR опять обделался»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).
Борьба Осорио и Айртона — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба.
А вот на 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обделался.
Если ты не заметил, то я не опускался до оскорблений спартака, более того, я вижу как вас судят после карантина и мне это, мягко говоря, отвратительно
Но винить в этом Зенит просто бездумно.
Если ты не заметил, то я не опускался до оскорблений спартака, более того, я вижу как вас судят после карантина и мне это, мягко говоря, отвратительно
Но винить в этом Зенит просто бездумно.
пенальти должно быть НЕТ его , и чего этим бояться - есть карточка или нет её
судья заранее знал , что свистеть в одну калитку будет, бабло на депозитиве лежат
пенальти должно быть НЕТ его , и чего этим бояться - есть карточка или нет её
судья заранее знал , что свистеть в одну калитку будет, бабло на депозитиве лежат
На 60 минуте, в ворота Зенита, ставить пенальти должны были.
Стоит признать, против спартака реально плохо судят, но я не скажу, что судейство было именно за Зенит. Исключительно против спартака. Иначе игроков Зенита не посадили бы на карточки (чуть ли не пол команды) с первых минут.
На 60 минуте, в ворота Зенита, ставить пенальти должны были.
Стоит признать, против спартака реально плохо судят, но я не скажу, что судейство было именно за Зенит. Исключительно против спартака. Иначе игроков Зенита не посадили бы на карточки (чуть ли не пол команды) с первых минут.
Пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжаться этот беспредел.
Пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжаться этот беспредел.
Не болею за Спартак, но сегодня мне их жаль.
Не болею за Спартак, но сегодня мне их жаль.