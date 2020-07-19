Федотов: «Надо было ставить пенальти на Соболеве. VAR опять обделался»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

Борьба Осорио и Айртона — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба.