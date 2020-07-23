РПЛ не будет расширена до 18 команд. Лишь два клуба проголосовали «за»

РФС отклонил предложение о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
По информации источника, инициаторами выступили вылетевшие «Оренбург» и «Крылья Советов», они проголосовали «за», большинство клубов — «против», часть воздержались.
По итогам сезона ФНЛ в высший дивизион России должны выйти «Ротор» и «Химки».
Рад за Ротор! С возвращением!
Рад за Ротор! С возвращением!
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил РИА Новости, что его удивили руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), отказавшиеся голосовать за расширение лиги, так как недавно они голосовали наоборот.
"Поднимал вопрос о расширении РПЛ я, поддержали "Оренбург", "Ахмат" и "Рубин". Вместе с тем было удивительно наблюдать, что коллеги, которые находились рядом со мной и некоторое время назад голосовали за расширение, видели в этом смысл, горячо обосновывали, с такой горячностью сегодня обосновывали, что не надо этого делать. Видимо, ситуация изменилась", - сказал Фетисов.
Всё правильно с учётом как сложится осенняя ситуация с коронавирусом ещё не известно как будет проходить новый ЧР ,а тут ещё 18 команд может вообще ничего не будет
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил РИА Новости, что его удивили руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), отказавшиеся голосовать за расширение лиги, так как недавно они голосовали наоборот.
"Поднимал вопрос о расширении РПЛ я, поддержали "Оренбург", "Ахмат" и "Рубин". Вместе с тем было удивительно наблюдать, что коллеги, которые находились рядом со мной и некоторое время назад голосовали за расширение, видели в этом смысл, горячо обосновывали, с такой горячностью сегодня обосновывали, что не надо этого делать. Видимо, ситуация изменилась", - сказал Фетисов.
Всё правильно с учётом как сложится осенняя ситуация с коронавирусом ещё не известно как будет проходить новый ЧР ,а тут ещё 18 команд может вообще ничего не будет
Год в пердиве - год в вышке , романтика , украл - выпил - в тюрьму ....
Год в пердиве - год в вышке , романтика , украл - выпил - в тюрьму ....
И так один фарм клуб зенита вылетел
Зато вошёл фарм клуб спартака Химки.
И так один фарм клуб зенита вылетел
Зато вошёл фарм клуб спартака Химки.
Радует, что адекватность восторжествовала над глупостью.
Создавайте инфраструктуру, а уже потом расширяйтесь - иначе это банальное осваивание региональных бюджетов.
Радует, что адекватность восторжествовала над глупостью.
Создавайте инфраструктуру, а уже потом расширяйтесь - иначе это банальное осваивание региональных бюджетов.