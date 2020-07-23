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РПЛ не будет расширена до 18 команд. Лишь два клуба проголосовали «за»

23 июля 2020, 12:45

РФС отклонил предложение о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

По информации источника, инициаторами выступили вылетевшие «Оренбург» и «Крылья Советов», они проголосовали «за», большинство клубов — «против», часть воздержались.

По итогам сезона ФНЛ в высший дивизион России должны выйти «Ротор» и «Химки».

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valt134
valt134
23 июля в 18:08
Как же убог наш чемпионат...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 июля в 16:55
Понимаю болел Крыльев. В свое время когда вылетала Алания, тоже хотели расширить, но не разрешили. Обидно. Желаю поскорее вернуться. В Самаре нужен футбол!!! Народ ходил всегда там.

Рад за Ротор! С возвращением!
Garrincha58
Garrincha58 ответ демасек эксперт (раскрыть)
23 июля в 16:33
ты наверное болельщик из КрСоветов
Garrincha58
Garrincha58 ответ Трезвый повар (раскрыть)
23 июля в 16:31
держитесь
Garrincha58
Garrincha58
23 июля в 16:29
В "Крыльях Советов" прокомментировали голосование клубов по расширению РПЛ.

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил РИА Новости, что его удивили руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), отказавшиеся голосовать за расширение лиги, так как недавно они голосовали наоборот.

"Поднимал вопрос о расширении РПЛ я, поддержали "Оренбург", "Ахмат" и "Рубин". Вместе с тем было удивительно наблюдать, что коллеги, которые находились рядом со мной и некоторое время назад голосовали за расширение, видели в этом смысл, горячо обосновывали, с такой горячностью сегодня обосновывали, что не надо этого делать. Видимо, ситуация изменилась", - сказал Фетисов.
Всё правильно с учётом как сложится осенняя ситуация с коронавирусом ещё не известно как будет проходить новый ЧР ,а тут ещё 18 команд может вообще ничего не будет
Девижн
Девижн
23 июля в 15:59
Жаль, что не будет стыковых матчей.
шацк
шацк
23 июля в 14:07
Говорят Крылья спасут, отсеется Тамбов типа добровольно...
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 13:45
Если Тамбов не решит проблему с стадионом тоже надо отправить в ФНЛ а можно и в какой-нибудь дивизион.
Трезвый повар
Трезвый повар
23 июля в 13:17
Как говорил Дмитрий Анатольевич: "Денег нет, но вы расширяйтесь"
nikoladolgov
nikoladolgov
23 июля в 13:16
Крылья превратились в команду лифтеров....
Год в пердиве - год в вышке , романтика , украл - выпил - в тюрьму ....
Caniggia
Caniggia
23 июля в 13:14
Оренбург и Крылья "за"? Неожиданно!
mihaluch
mihaluch
23 июля в 13:10
На 16 команд денег не хватает, а тут 18.
oFANATo
oFANATo
23 июля в 13:05
Смысла не было расширять РПЛ.
И так один фарм клуб зенита вылетел
Зато вошёл фарм клуб спартака Химки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июля в 13:01
Кто бы сомневался?
makkie
makkie
23 июля в 12:59
Ну какие еще 18 команд?
Радует, что адекватность восторжествовала над глупостью.

Создавайте инфраструктуру, а уже потом расширяйтесь - иначе это банальное осваивание региональных бюджетов.
демасек эксперт
демасек эксперт
23 июля в 12:53
для развития футбола в стране, было бы неплохо расширить рпл
sihafazatron
sihafazatron
23 июля в 12:52
оренбург и крылья))) это и так было ясно))
For56tas
For56tas
23 июля в 12:47
Это очень хорошо.
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