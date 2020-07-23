РПЛ не будет расширена до 18 команд. Лишь два клуба проголосовали «за»

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23 июля 2020, 12:45

РФС отклонил предложение о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

По информации источника, инициаторами выступили вылетевшие «Оренбург» и «Крылья Советов», они проголосовали «за», большинство клубов — «против», часть воздержались.