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«Химки», скорее всего, сегодня заявятся в РПЛ

22 июля 2020, 13:28

Сегодня министерство физической культуры и спорта Московской области сделает официальное заявление по поводу того, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне — в РПЛ или в ФНЛ. Сегодня во второй половине дня появится официальная информация. 

Есть высокая вероятность, что команда Сергея Юрана заявится в Премьер-Лигу. Ожидается, что бюджет клуба составит 400-450 миллионов рублей.

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kotmyshka
kotmyshka
22 июля в 14:09
Утром деньги - вечером стулья...
Valeleo
Valeleo
22 июля в 13:50
Неужели Фердун нашел деньги на шесть очков?
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 13:46
Крылья Советов в панике.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 13:45
Это будет неожиданно.
Так как ещё вчера были слухи
Что Химки останутся в ФНЛ
Из за недостатка денег.
shlomo
shlomo
22 июля в 13:37
Цирк уехал, а клоуны.....все это выглядит как денег нет но мы их может быть найдем....кредит в банке возьмите....а потом объявите себя банкротом и с песнями и плясками покиньте РПЛ....да уж ....Сарказм, ирония и черное остроумие — только такие качества прививает болельщику российский футбол, а особенно его организация, управление и принятые решения....
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