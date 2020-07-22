«Химки», скорее всего, сегодня заявятся в РПЛ

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22 июля 2020, 13:28

Сегодня министерство физической культуры и спорта Московской области сделает официальное заявление по поводу того, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне — в РПЛ или в ФНЛ . Сегодня во второй половине дня появится официальная информация.

Есть высокая вероятность, что команда Сергея Юрана заявится в Премьер-Лигу. Ожидается, что бюджет клуба составит 400-450 миллионов рублей.