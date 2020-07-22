«Химки», скорее всего, сегодня заявятся в РПЛ

Сегодня министерство физической культуры и спорта Московской области сделает официальное заявление по поводу того, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне — в РПЛ или в ФНЛ. Сегодня во второй половине дня появится официальная информация.
Есть высокая вероятность, что команда Сергея Юрана заявится в Премьер-Лигу. Ожидается, что бюджет клуба составит 400-450 миллионов рублей.
Так как ещё вчера были слухи
Что Химки останутся в ФНЛ
Из за недостатка денег.
Так как ещё вчера были слухи
Что Химки останутся в ФНЛ
Из за недостатка денег.