«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20

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22 июля 2020, 14:11

«Крылья Советов» в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ .

За тур до конца нынешнего розыгрыша РПЛ самарская команда занимает 15-е место в турнирной таблице и уже потеряла шансы покинуть зону вылета.