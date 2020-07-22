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«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20

22 июля 2020, 14:11

«Крылья Советов» в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ.

За тур до конца нынешнего розыгрыша РПЛ самарская команда занимает 15-е место в турнирной таблице и уже потеряла шансы покинуть зону вылета.

Вылет «Крыльев» утвердили «Химки», которые решились на повышение в классе. Напомним, вместе с самарцами в ФНЛ вылетел и «Оренбург».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov ответ VAN ARM (раскрыть)
23 июля в 13:29
Где ты увидел спортивный дух в футболе ?
Сплошное шоу и разворовывание бюджетов , после Сочинской Олимпиады в России спорта нет, есть только кормушки имени Мутковской банды жучков от спорта.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 июля в 13:24
Крылья превратились в лифтеров - год в Пердиве, год в вышке .....
Украл - выпил - в тюрьму , романтика !
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:41
спортивный дух чемпионата воняет тухлятиной)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
22 июля в 16:19
Это есть правда!!!
112910415
112910415
22 июля в 15:04
печальное стечение событий
cska vperiod
cska vperiod ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 июля в 14:41
Врядли кто так переживал бы за Спартак будь они на месте КС.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 14:40
Зенит потерял шесть очков.
Давайте думать
Давайте думать ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 14:32
Видать судьба а Талалая такая))
DXTK
DXTK
22 июля в 14:29
очень жаль крылушки...... просто не повезло.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 14:22
Вот как бывает, Талалаев полгода назад ушел из Химок ввиду их отказа от выхода в РПЛ, в итоге его выбивают обратно в ФНЛ ... Химки
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 14:19
Вот кого действительно жаль. Хотя обе команды вылетевшие - это жертвы коронованной заразы. Просто ну очень не повезло с этой всемирной напастью. Надеюсь что скоро команды вернутся в РПЛ.
КС - это старейшая команда, которая просто должна играть в РПЛ.
Ждем скорейшего возвращения!!!
shlomo
shlomo
22 июля в 14:14
Братья по несчастью...ладно через годик вернемся и покажем всем ху из ху!!!
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