«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20

«Крылья Советов» в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ.
За тур до конца нынешнего розыгрыша РПЛ самарская команда занимает 15-е место в турнирной таблице и уже потеряла шансы покинуть зону вылета.
Вылет «Крыльев» утвердили «Химки», которые решились на повышение в классе. Напомним, вместе с самарцами в ФНЛ вылетел и «Оренбург».
КС - это старейшая команда, которая просто должна играть в РПЛ.
Ждем скорейшего возвращения!!!
КС - это старейшая команда, которая просто должна играть в РПЛ.
Ждем скорейшего возвращения!!!