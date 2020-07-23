РФС не одобрит идею расширения РПЛ

Исполком РФС с большой долей вероятности не одобрит расширение РПЛ до 18 команд.
По информации источника, отказ от этой идеи произойдет даже в том случае, если вопрос будет поднят на заседании исполкома.
Отмечается, что продвигают идею расширения Лиги «Крылья Советов». Именно самарский клуб вынесет вопрос расширения РПЛ на рассмотрение общего собрания членов Лиги, которое состоится днем 23 июля. Поддержать решение должен занявший последнее место в РПЛ «Оренбург».
германия, япония, чили, турция, нидерланды, португальцы - 18;
англия, италия, испания, франция, бразилия - 20;
аргентина - 24.
Пора к хохлам - 12 команд max.
позоримся, как всегда.
германия, япония, чили, турция, нидерланды, португальцы - 18;
англия, италия, испания, франция, бразилия - 20;
аргентина - 24.
Пора к хохлам - 12 команд max.
позоримся, как всегда.