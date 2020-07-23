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РФС не одобрит идею расширения РПЛ

23 июля 2020, 10:49

Исполком РФС с большой долей вероятности не одобрит расширение РПЛ до 18 команд.

По информации источника, отказ от этой идеи произойдет даже в том случае, если вопрос будет поднят на заседании исполкома. 

Отмечается, что продвигают идею расширения Лиги «Крылья Советов». Именно самарский клуб вынесет вопрос расширения РПЛ на рассмотрение общего собрания членов Лиги, которое состоится днем 23 июля. Поддержать решение должен занявший последнее место в РПЛ «Оренбург».

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dino-hsv
dino-hsv ответ berda2003 (раскрыть)
23 июля в 12:49
"Важным и положительным решением Исполкома стало возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов, который заработает в сезоне 2021/2022", — заявил президент УАФ Андрей Павелко.
berda2003
berda2003
23 июля в 12:44
Россия в группе: беларусь, чехия, сербия, швеция, китай, бельгия -16;
германия, япония, чили, турция, нидерланды, португальцы - 18;
англия, италия, испания, франция, бразилия - 20;
аргентина - 24.
Пора к хохлам - 12 команд max.
позоримся, как всегда.
STVA 1
STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 12:13
Тренера увели , ковид и так далее!
beefs
beefs
23 июля в 11:53
расширить, что бы потом не знать что делать когда начнут ныть, что у них не за что приехать на матч...
Footbolista
Footbolista ответ Вежливый такой (раскрыть)
23 июля в 11:39
Спартак даже в свой худший сезон на 7 месте...мечтайте дальше...
Legend 6
Legend 6 ответ STVA 1 (раскрыть)
23 июля в 11:36
А чем жалко то? Они аутсайдеры, даже крылья с Соболевым лучше выглядели
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
23 июля в 11:32
В канун ЧЕ не стоит, а там время покажет. Конечно не плохо бы было 18 команд, но нужны клубы с хорошим финансированием, что бы потом не просить денег и современными стадионами, что бы не скитаться как это делает сейчас Тамбов.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
23 июля в 11:29
И 16 много. Аутсайдеров и сейчас хватает.
Вежливый такой
Вежливый такой
23 июля в 11:28
Не стоит расширят, а то Спартак после следующего сезона не вылетит. Ведь ради него расширение затеяли, чтобы уж наверняка остаться.
Garrincha58
Garrincha58 ответ SHMEL (раскрыть)
23 июля в 11:28
чтобы уровень русского футбола повысился надо сделать несколько снижений во первых снизить зарплаты игрокам в два раза уменьшить кол-во бюджетных команд тоже пока в два раза и пусть они сами выживают кто сумеет тот и в дамках, а остальные пусть развивают футбол на любительском уровне хватит уже кормить дармоедов, если бы они играли как в АПЛ то тогда другое дело
BDA8181
BDA8181
23 июля в 11:24, ред.
Правильно , наоборот нужно сокращать лигу до 10-12 команд. Остальные баласт.
Romkurch
Romkurch
23 июля в 11:22
Уже расширяли, ничего хорошего.
SHMEL
SHMEL
23 июля в 11:22
Тут я наверное соглашусь, уровень чемпионата от этого не вырастет.
drug01
drug01
23 июля в 11:16
Все правильно так и будет
kotmyshka
kotmyshka
23 июля в 11:13
Посмотрим
STVA 1
STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 11:09
Получается правила менять на ходу!Найдутся кто визжать будет!Хотя Оренбург жалко!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
23 июля в 11:08
    Legend 6
    Legend 6
    23 июля в 11:03
    Можно расширить с условием вылета двух команд и выхода 4.
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 11:02
    на сезон )))затем вылетит сразу шесть)))))
    димон 37
    димон 37
    23 июля в 11:01
    Есть анекдот про неуловимого Джо. Так же и про дырявого перса
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    23 июля в 10:56
    Кс вылетели из РПЛ из-за плохой игры и торговли очками (спартаку).
    ОПС
    ОПС
    23 июля в 10:55, ред.
    Неспортивно это, когда идею расширения выдвигают вылетевшие команды.
    ДАША Д
    ДАША Д
    23 июля в 10:54
    Оренбург пострадал из-за короновируса, надо помочь.
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