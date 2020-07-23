РФС не одобрит идею расширения РПЛ

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23 июля 2020, 10:49

Исполком РФС с большой долей вероятности не одобрит расширение РПЛ до 18 команд.

По информации источника, отказ от этой идеи произойдет даже в том случае, если вопрос будет поднят на заседании исполкома.