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Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»

вчера, 21:57

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, сделавший голевую передачу в матче 38-го тура АПЛ против «Норвич Сити» (5:0), заявил, что побил рекорд Тьерри Анри по ассистам в чемпионате Англии.

Я сделал на две передачи больше — у меня их отобрали. Я считаю, что уже побил рекорд Анри. Очевидно, что мне нужны партнеры. Я создаю для них шансы и благодарен, когда они забивают. Приятно, что я повторил рекорд, и приятно, что это рекорд Анри.

Бельгийский хавбек сделал 20 голевых передач в прошедшем сезоне АПЛ, тем самым повторив рекорд бывшего нападающего «Арсенала» Тьерри Анри.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:30
Недостойное брюзжание.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:14
У Де Брюйне ведь 21 голевых, если не ошибаюсь!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 00:57
В источнике этот цитаты "у меня отобрали два ассиста" вообще нет. Сочинили сами что-ли?
blasgovest
blasgovest
сегодня в 00:34
Удачи Де Брюйне.
Artuom
Artuom
сегодня в 00:29
Ну конечно... Вот только у него не засчитывают, а другим прям всегда засчитывают))) Про партнеров вообще зашквар.. постыдился бы...
Нази
Нази
сегодня в 00:13
Надо ещё смотреть позиции. Де Брюйне свободный художник практически. Это его задача раздавать обостряющие передачи. А Анри вообще-то играл центральным нападающим.я думаю тут даже спорить не надо кто именно легенда.
Брулин
Брулин
вчера в 22:40
Уже никто и не вспомнит, но может и у Анри в 2003 году отбирали передачи, такое очень часто бывает. Уверен, и ему могли засчитать не 20, а условные 22-23 передачи
razdvatri
razdvatri
вчера в 22:40
рыжее чучело сравнило себя с великим французом
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 22:36
Подотрись, деревяха. Можешь считать, что ты - властелин галактики, но ты им от этого не становишься.
swift stream
swift stream
вчера в 22:26
Еще есть время.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 22:21
У Анри тоже пять отобрали,так что ничего ты не побил
drug01
drug01
вчера в 22:18
Это все приятно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
Да против арсенала и в правду отобрали, а сегодня вроде защитник последний дотронулся до мяча, хотя надо повторы посмотреть)
Abordage
Abordage
вчера в 22:00
Тоже хороший вариант.
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