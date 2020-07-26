Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»

Полузащитник «Манчестер Сити» , сделавший голевую передачу в матче 38-го тура АПЛ против «Норвич Сити» (5:0), заявил, что побил рекорд по ассистам в чемпионате Англии.

Я сделал на две передачи больше — у меня их отобрали. Я считаю, что уже побил рекорд Анри. Очевидно, что мне нужны партнеры. Я создаю для них шансы и благодарен, когда они забивают. Приятно, что я повторил рекорд, и приятно, что это рекорд Анри.