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Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»

вчера, 19:40

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо поделился мнением о контрактах футболистов команды, в частности затронув ситуацию с арендой российского нападающего Федора Смолова.

Если у нас получится договориться о выкупе Рафиньи и Мурильо, то мы обязательно воспользуемся этой возможностью. Но такие покупки сильно скажутся на нашем бюджете.

Я вижу у Смолова и Брадарича будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно.

По информации СМИ, с большой долей вероятности Смолов вернется в «Локомотив» 28 июля

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 02:55
Испашки хвостом вертят :D По русски это звучит, пошёл нафиг, с Новым годом!
Glyba
Glyba
вчера в 22:43
Короче, погнали Федю, ленив, наверное.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:42
Просто сказали бы что он им не нужен
112910415
112910415
вчера в 20:59
ну, все поняли
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:36
Поедет Федя к туркам доигрывать.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:32
Если бы Феде было 23 года то можно говорить о его будущем в испанском футболе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:25
Очень деликатно, интеллигентно послали Смолова домой!!!
Abverin
Abverin
вчера в 20:17
Вежливо так послал со Cмоловым.
ДСА
ДСА
вчера в 20:08
Задаром может и возьмут.
starche
starche
вчера в 20:06
Просто он не нужен.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:59
Просто зачем выкупать бесполезное татуированное дерево, если оно и даром не нужно?
beefs
beefs
вчера в 19:45
Так он и не стоит тех денег...
shlomo
shlomo
вчера в 19:41
Короче....он нам не нужен
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