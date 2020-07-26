Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо поделился мнением о контрактах футболистов команды, в частности затронув ситуацию с арендой российского нападающего .

Если у нас получится договориться о выкупе Рафиньи и Мурильо, то мы обязательно воспользуемся этой возможностью. Но такие покупки сильно скажутся на нашем бюджете.

Я вижу у Смолова и Брадарича будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно.