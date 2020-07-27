«Аталанта» делала запрос «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

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вчера, 18:05

Полузащитник «Локомотива» заинтересовал «Аталанту».

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори общался с руководством московского клуба о реальной трансферной стоимости хавбека.

Отмечается, что у бергамского клуба есть вакантное место для легионера из страны, не входящей в Евросоюз. «Аталанта» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому может заплатить за российского хавбека от 18 до 20 млн евро.

При этом официального предложения по игроку «Аталанта» пока не делала. Клуб Серии А ждет окончания сезона, чтобы сформировать конкретные планы по усилению состава.

Ранее появлялась информация об интересе к Алексею со стороны «Милана».