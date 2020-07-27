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«Аталанта» делала запрос «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

вчера, 18:05

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заинтересовал «Аталанту».

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори общался с руководством московского клуба о реальной трансферной стоимости хавбека.

Отмечается, что у бергамского клуба есть вакантное место для легионера из страны, не входящей в Евросоюз. «Аталанта» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому может заплатить за российского хавбека от 18 до 20 млн евро.

При этом официального предложения по игроку «Аталанта» пока не делала. Клуб Серии А ждет окончания сезона, чтобы сформировать конкретные планы по усилению состава.

Ранее появлялась информация об интересе к Алексею со стороны «Милана».

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Gahi
Gahi
вчера в 22:33
Сколько можно пиаром заниматься впереди Суперкубок и групповой турнир Лиги Чемпионов нужно руководству клуба сесть с Алексеем и его агентами и подумать как достойно выступить на ближайших играх. Вот исходя из результатов определиться на какой уровень Миранчуку выходить. Такое ощущение что Локомотив не усиливаться перед важными матчами а в поиске журавля в небе. Алексей не вздумай выпригивать находу с Локомотива!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:08
то что продадут 100%
хоть за 10 хоть за 15
кикнадзе дал ясно понять, что распродажа будет
а то клуб ничего на трансферах не зарабатывает и под лч накупят за 1-2млн игроков на место, миранчука, баринова, крыховяка, остальные активы не особо ценные
galem72
galem72 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:19
Разрывают Сериал партковые нырки и последующие пенки. ))
galem72
galem72
вчера в 21:18
Очень предвзятый и ангажированный источник. Так что это всё вилами на воде...
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 20:55
Сомневаюсь в его переходе. Скорее всего останется в Локо если они не снизят свои запросы.
Lazurny
Lazurny
вчера в 20:36
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:26
    Милан конечно же это бренд и клуб с богатой историей,но Сейчас Аталанта более подходящий вариант. Во-первых тренер отлично раскрывает игроков,во-вторых играют в атакующий футбол,ну и в - третьих играют в ЛЧ
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 20:03
    не плохо было бы. прогрессировать мог бы там. а не лавке сидеть
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 19:32
    хороший был бы вариант
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 19:01
    Никуда не перейдет, раскрутит Локомотив или бомжей на деньги, да и всё !
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:56
    За 20 млн. можно и отдать.
    PiterGrad
    PiterGrad
    вчера в 18:51
    может хватит надувать этого Миранчука..лопнет же как и Чалов...остановитесь агенты))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Что Юве,что Милан,сейчас кладбище талантов,переходить нужно туда где тренер раскрывает игроков,а не губит их потенциал.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:43
    Интересное предложение ....
    Надо рискнуть и поиграть в Европе..
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 18:42
    Будут на пару с Малиной разрывать сериал.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:31
    вариант роскошный, и оттого похож на выдумку !
    DEIVID
    DEIVID ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 18:28
    Кстати в нынешнем Милане шансов пробиться в основу больше чем в Аталанте.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Вариант конечно шикарный , но не думаю что они двадцатку будут отдавать за игрока , у которого контракт на год!
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    вчера в 18:18
    Ключевой вопрос Делала?
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 18:16
    Крутая команда, это лучший вариант! Всё равно Юве и Милан ему не светят.
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 18:10
    У Аталанты лавка освободилась?
    Живанильда
    Живанильда
    вчера в 18:10
    Отвлеченный маневр,какая Аталанта,за тридцатку перейдет в Зенит.
    Valeleo
    Valeleo
    вчера в 18:08
    Уже Аталанта, кто завтра?
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:08
    Аталанта это серьёзно, если это правда Миранчуку и думать не нужно а Милан полный блеф.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 18:06
    и что из этого)))
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