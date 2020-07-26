Нападающий белорусского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в «Локомотив».
По информации источника, 22-летний нападающий «горняков» на следующей неделе пройдёт медосмотр для «Локо», после чего подпишет контракт на 4 года.
В активе Лисаковича 9 голов в Высшей лиге Беларуси. Он идет на втором месте в гонке снайперов.
Недавно появлялась информация об интересе к Виталию со стороны «Локомотива» и «Ростова».
Ан нет. Пришел Кикнадзе и стало: новый тренер-ноунейм, продажа Миранчуков, покупка ноунеймов-футболистов и скорый спад.
К сожалению, Кикнадзе оставят на следующий год, что означает, что он успеет развалить и распродать всё, до чего дотянется. А дальше его уволят, но будет поздно - Локо ожидает безвременье. И виной тому только один человек - Кикнадзе.
Ан нет. Пришел Кикнадзе и стало: новый тренер-ноунейм, продажа Миранчуков, покупка ноунеймов-футболистов и скорый спад.
К сожалению, Кикнадзе оставят на следующий год, что означает, что он успеет развалить и распродать всё, до чего дотянется. А дальше его уволят, но будет поздно - Локо ожидает безвременье. И виной тому только один человек - Кикнадзе.