«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича

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вчера, 22:09

Нападающий белорусского «Шахтера» близок к переходу в «Локомотив».

По информации источника, 22-летний нападающий «горняков» на следующей неделе пройдёт медосмотр для «Локо», после чего подпишет контракт на 4 года.

В активе Лисаковича 9 голов в Высшей лиге Беларуси. Он идет на втором месте в гонке снайперов.

Недавно появлялась информация об интересе к Виталию со стороны «Локомотива» и «Ростова».