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«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича

вчера, 22:09

Нападающий белорусского «Шахтера» Виталий Лисакович близок к переходу в «Локомотив».

По информации источника, 22-летний нападающий «горняков» на следующей неделе пройдёт медосмотр для «Локо», после чего подпишет контракт на 4 года.

В активе Лисаковича 9 голов в Высшей лиге Беларуси. Он идет на втором месте в гонке снайперов.

Недавно появлялась информация об интересе к Виталию со стороны «Локомотива» и «Ростова».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
довольно круто
ДСА
ДСА
сегодня в 04:31
Только ослабили Шахтер.
Jantu
Jantu
сегодня в 00:32
Пусть он состоится в Локомотиве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:33
Это уисление под РПЛ, не лег. Для ЛЧ нужно более крутого челса искать...
ошалевший
ошалевший ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 23:10
объясню фишку,кстати она не только в спорте но и политике,но тут бабки бюбджетные. распил бюджета,а там как получится и вот и делов то
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:01
В белорусском чемпионате покапаться можно много интересных игроков найти.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:47
Меня терзают сомнения. Мы не самый сильный чемпионат(( а у соседей и тем более слабее
d_fincher
d_fincher
вчера в 22:47
Жаль Локо. Были кубки, чемпионство, легендарный тренер, мощные российские игроки, которых он поднял на новый уровень. Казалось бы - просто не портите ничего.

Ан нет. Пришел Кикнадзе и стало: новый тренер-ноунейм, продажа Миранчуков, покупка ноунеймов-футболистов и скорый спад.

К сожалению, Кикнадзе оставят на следующий год, что означает, что он успеет развалить и распродать всё, до чего дотянется. А дальше его уволят, но будет поздно - Локо ожидает безвременье. И виной тому только один человек - Кикнадзе.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:47
Поскольку белорусы "легами" не считаются - почему бы и не взять на пробу? Ведь последующую аренду игрока никто не отменял...
Брулин
Брулин
вчера в 22:36
В места Лисаковича Взяли Яхшибаева и он сразу забил 3-гола в двух матчах Лисакович в Локо
а Яхшибоев ТОП-5
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 22:32
Прям под ЛЧ покупка,Барсе и Ливерпулю будет забивать...)))
particular
particular
вчера в 22:27, ред.
Одну из команд РПЛ уже озарил своим присутствием голеадор Шкурин..:))
Такие вот они бомбардиры белорусского разлива..:)))
Смольчик
Смольчик
вчера в 22:21
Это стоящий игрок.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 22:18
Перспективный
drug01
drug01
вчера в 22:15
Будем смотреть!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:10
У шахтеров хорошие нападающие
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