Агент Адигезалов: «Я предложил Шахина нескольким клубам РПЛ»

Агент Рамил Адигезалов рассказал о том, как предлагал российским клубам подписать полузащитника «Вердера» .

Я не агент Шахина, но на меня вышел его агент через моих знакомых. Плюс есть ещё один азербайджанец, который очень хорошо знает турецкий рынок. Он тоже нас свёл. Эти ребята были заинтересованы в российском рынке. Я предложил Нури в несколько клубов, но везде получил отказ.

Некоторые даже не подняли трубки. Некоторые просмотрели и всё равно не ответили. У всех свой интерес. Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин». У них по легионерам уже закрыт. Такое имеет место. Ничего не скажешь. А «Краснодар» не ищет такую позицию. И плюс с легионерами у них перебор.

Шахин просил достаточно подъёмные деньги по российским меркам. Всё вокруг миллиона. Думаю, что после Маркизио и Шюррле топ-клубы пообжигались на бывших уже звёздах.