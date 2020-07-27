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Агент Адигезалов: «Я предложил Шахина нескольким клубам РПЛ»

вчера, 12:16

Агент Рамил Адигезалов рассказал о том, как предлагал российским клубам подписать полузащитника «Вердера» Нури Шахина.

Я не агент Шахина, но на меня вышел его агент через моих знакомых. Плюс есть ещё один азербайджанец, который очень хорошо знает турецкий рынок. Он тоже нас свёл. Эти ребята были заинтересованы в российском рынке. Я предложил Нури в несколько клубов, но везде получил отказ.

Некоторые даже не подняли трубки. Некоторые просмотрели и всё равно не ответили. У всех свой интерес. Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин». У них по легионерам уже закрыт. Такое имеет место. Ничего не скажешь. А «Краснодар» не ищет такую позицию. И плюс с легионерами у них перебор.

Шахин просил достаточно подъёмные деньги по российским меркам. Всё вокруг миллиона. Думаю, что после Маркизио и Шюррле топ-клубы пообжигались на бывших уже звёздах.

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Hypnoz
Hypnoz
вчера в 17:59
Сравнил Маркизио и Шурле...
Бомжи отвалили 12 млн. евро, а на немца потратили 1 млн. !
valt134
valt134
вчера в 17:16
А кто это ВООБЩЕ???
матос
матос
вчера в 16:39
Нури уже давно сбитый лётчик....
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 14:35
Шюррле это вообще цирк.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:19
думал тут попрёт?))))))))))))))
beefs
beefs
вчера в 14:04
куда денешься, лимит...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:37
Азика всерьёз никто не воспринял поэтому даже трубку не взяли или ответили вежливым отказом, все решили, что ему лучше арбузы толкать на вещевом рынке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:28
Поищи лохов где-нить в Эстонии..
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Только бизнес...ничего личного...:)))
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