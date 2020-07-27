ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за Урунова

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщается, ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за подписание 19-летнего хавбека. Ожидается, что «армейцы» сделают «Уфе» предложение в размере 2 млн евро, чтобы заполучить футболиста.
Да нормальные люди вообще рашинкривоногий футбол не смотрят))
Да нормальные люди вообще рашинкривоногий футбол не смотрят))
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А перейдет в Спартак за 500к евро)
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А перейдет в Спартак за 500к евро)
Бегите-быстрее покупайте армейцы! 53 игры 3 гола ! Отличный вариант! Новый зюпа растет!
Бегите-быстрее покупайте армейцы! 53 игры 3 гола ! Отличный вариант! Новый зюпа растет!