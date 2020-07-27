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ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за Урунова

вчера, 15:31

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщается, ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за подписание 19-летнего хавбека. Ожидается, что «армейцы» сделают «Уфе» предложение в размере 2 млн евро, чтобы заполучить футболиста.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 03:47
Ой ,да хорошо бы,чтоб Коняшки его забрали.Уровень Уфы,типа Облякофф,Ахметофф.Не более.
isamsn
isamsn
вчера в 23:13
У нас уже есть хавбек из Уфы Ваня Обляков. За время нахождения в клубе как никто из молодёжи получает игровое время. На выходе за игру 1-2 полезных игровых момента и куча бездарных ошибок и обрезаний в атаках приводящих к неприятностям у своих ворот. Лучше уж Гончаренко вернуть обратно в Уфу...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:30
Соперничество за Остона между ведущими клубами России свидетельствует о том, что наш футбол беден на настоящие таланты. Только - только появился неординарный игрок из ближнего зарубежья, как за него началась "борьба"...
SHMEL
SHMEL ответ Glyba (раскрыть)
вчера в 19:58
    spartach091
    spartach091
    вчера в 19:38
    Пусть забирают
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:32
    Газизов намерен всю Уфу перенести в тарасовку так, что нам там делать нечего.
    Valeleo
    Valeleo
    вчера в 19:15
    Смешная борьба, было бы за кого.
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 18:59
    И пусть опередят и подпишут. Я не знаю что нашли в этом Урунове -1 гол за по моему матчей пятнадцать? И за что его в Спартак-за то что финт Зидана показал с Кранодаром? У нас Мирзова хватает так что спасибо.Краек на право из Бразилии нужен и австралиец если за Жиго лягушатники раскошелятся. А чепухой всякой состав заполнять не нужно.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:29
    не надо им мешать
    Glyba
    Glyba ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Заболотный и Бухаров не делали погоду в Зените, а Обляков центральный игрок в цска, проигравшему Зениту на своем поле 4-0.
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 18:09
    А он нужен ЦСКА? Вот это новость
    SHMEL
    SHMEL ответ swift stream (раскрыть)
    вчера в 18:08
    Главное Заболотного и Бухарова из него не сделать, а Обляков и Зобнин на их фоне монстры.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 18:06
    Поправьте, если ошибаюсь, но по моему Урунов играет на позиции Марио? Урунов конечно неплохо себя проявил в последних матчах, но каков он будет на длинной дистанции. Насколько можно доверять этим слухам?
    swift stream
    swift stream
    вчера в 18:02
    Схватят какое попало дерево, распиарят его, сделают из него Облякова или Зобнина и весь футбол.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Alean (раскрыть)
    вчера в 17:52
    Обляков как опорник очень слаб. Мощи маловато, в отборе не силен, лезет со своим чумовым дриблингом на толпу, в результате чего обрезает команду не единожды за матч. Опорник нужен вроде Рахимича или Вернблума. А Ваня слабоват для этой роли. А ставят его туда от безысходности. Бийол - просто бревно, совсем не тянет . Так что в опорной зоне новичок бы не помешал.
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 17:42
    Очередной Ирисметов, тот тоже был очень перспективный.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:41
    С таким именем как Остон только в Спартак и идти. Карьера будет действительно отстон:)
    Alean
    Alean ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 17:37
    Юрунов хороший игрок, и если Обляков это опорник (вполне возможно что этот сезон если оставят играть его в опорной зоне, будет не плох) то Остон это уселение группы атаки.
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 17:18
    Урунов будет помощником Облякова.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 17:10
    ЦСКА и в чемпионате опередил в турнирной таблице спартак, так что ничего удивительного.))
    Abverin
    Abverin
    вчера в 17:00, ред.
    Наберут дров, потом ноют. Ладно хоть своих стали брать, а то из-за границы привозят.
    Баба Яга против
    Баба Яга против
    вчера в 16:55
      матос
      матос
      вчера в 16:37
      Пусть кони и опережают , накер не нужен этот Урунов , таких полно игрунов даже в России матушке.
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 16:26
      Это что за неликвид? Гыгыгы
      For56tas
      For56tas
      вчера в 16:26
      Зарема с Газизовым скоро всю Уфу в спартак перетащат, к пердиву готовят.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      вчера в 16:25
      Игрок молодой и очень хороший. Думаю это правильный выбор. Вполне может заиграть. Самое главное он на порядок быстрее работает с мячом , чем тот же Ахметов , а дриблинг у него более качественный в отличии от Облякова. А если учесть , что парню всего 19, то это хорошая перспектива на будущее.
      makkie
      makkie
      вчера в 16:07
      Ожидается, что «армейцы» сделают «Уфе» предложение в 2 млн евро, чтобы заполучить футболиста
      _________________________

      А перейдет в Спартак за 500к евро)
      Lazurny
      Lazurny
      вчера в 16:05
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 16:04
        👍 👍 👍 Молодцы коняшки. Оооочень сильный игрок. Берите....и опережайте Спартак в борьбе за урунова.
        denmig
        denmig
        вчера в 16:04, ред.
        Газизов - отличный ген дир! Посыл сделал от Спартака, а по факту сейчас даже ГинерКА разведет на баболло! Это - КЛАСС!
        Бегите-быстрее покупайте армейцы! 53 игры 3 гола ! Отличный вариант! Новый зюпа растет!
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