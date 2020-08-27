«Химки» попытаются арендовать Рассказова

«Химки» заинтересованы в подписании защитника «Спартака» Николая Рассказова.
По информации источника, подмосковный клуб будет пытаться взять 22-летнего игрока в аренду. Однако сам футболист не сильно заинтересован в этом переходе.
Ранее сообщалось об интересе к Рассказову со стороны «Краснодара».
Но он выбрал деньги и своими руками портит себе карьеру.
Но он выбрал деньги и своими руками портит себе карьеру.
Денег хочет вытрясти из Федуна?
Пойдёт в Химки,потом в СКА Хабаровск.
Играл бы и рос вместе с командой.
Денег хочет вытрясти из Федуна?
Пойдёт в Химки,потом в СКА Хабаровск.
Играл бы и рос вместе с командой.