«Химки» попытаются арендовать Рассказова

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27 августа 2020, 03:23

«Химки» заинтересованы в подписании защитника «Спартака» .

По информации источника, подмосковный клуб будет пытаться взять 22-летнего игрока в аренду. Однако сам футболист не сильно заинтересован в этом переходе.

Ранее сообщалось об интересе к Рассказову со стороны «Краснодара».