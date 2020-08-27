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«Химки» попытаются арендовать Рассказова

27 августа 2020, 03:23

«Химки» заинтересованы в подписании защитника «Спартака» Николая Рассказова.

По информации источника, подмосковный клуб будет пытаться взять 22-летнего игрока в аренду. Однако сам футболист не сильно заинтересован в этом переходе.

Ранее сообщалось об интересе к Рассказову со стороны «Краснодара».

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
27 августа 2020 в 13:20
Федуну то денег не жалко на развитие... был бы с этого толк, то есть счёт на табло. Он миллионер. Честно говоря, я не уверен, что будет польза от скакуна Рассказова в этом случае.
makkie
makkie
27 августа 2020 в 10:43
Шанс для Рассказова закрепиться в Спартаке и выходить в основе.
Но он выбрал деньги и своими руками портит себе карьеру.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
27 августа 2020 в 10:06
Коля звезду словил?
Денег хочет вытрясти из Федуна?
Пойдёт в Химки,потом в СКА Хабаровск.
Играл бы и рос вместе с командой.
порт
порт
27 августа 2020 в 09:05
Не берите там ничего. Вы уже взяли у них тренера, результат плачевный. Или жизнь вас ничему не учит.
STVA 1
STVA 1
27 августа 2020 в 07:29
Для игрока хороший вариант
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
27 августа 2020 в 06:48
Кстати, а где он? Почему на его месте Зобнин играет?
ДСА
ДСА
27 августа 2020 в 05:50
Это будет несложно сделать.
Gahi
Gahi
27 августа 2020 в 03:39
Химки здорово играют с азартом молодцы, больше уверенности и реализации моментов. Удачи
Федянчик
Федянчик
27 августа 2020 в 03:24
Пусть лучше остается в Спартаке
Гость
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