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Невилл: «МЮ должен Сульшеру двух защитников и форварда до дедлайна»

30 сентября 2020, 23:11

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике работу клуба в текущее трансферное окно.

Это ужасно, что на рынке, который, вероятно, является самым легким в истории АПЛ, чтобы оформить трансферы, «Юнайтед» еще не сделал большего. Они должны Сульшеру центрального и левого защитников, а также форварда до дедлайна.

Остальные клубы умудряются как-то вести дела, почему это не удается «Юнайтед»?

Также недавно Невилл заявлял, что Погба – единственный игрок мирового уровня в МЮ.

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STVA 1
STVA 1
01 октября в 05:19
Должен не значит дать))
shlifen
shlifen
30 сентября в 23:37
Странно, ведь совсем недавно Гарри Нэвилл рассказывал что МЮ чуть-ли не фаворит в борьбе за все трофеи и должен минимум бороться за чемпионство?? Лишь после трёх туров "гений прозрел" и понял что в команде беда в защите, беда с балансом, и нет топового забивалы... Гарри поумнел "задним числом".

И да, МЮ реально нужно усиление, а до закрытия ТО всего две недели...
David Young
David Young
30 сентября в 23:20
А Сульшер ничего не должен?
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