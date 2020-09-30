Невилл: «МЮ должен Сульшеру двух защитников и форварда до дедлайна»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике работу клуба в текущее трансферное окно.
Это ужасно, что на рынке, который, вероятно, является самым легким в истории АПЛ, чтобы оформить трансферы, «Юнайтед» еще не сделал большего. Они должны Сульшеру центрального и левого защитников, а также форварда до дедлайна.
Остальные клубы умудряются как-то вести дела, почему это не удается «Юнайтед»?
Также недавно Невилл заявлял, что Погба – единственный игрок мирового уровня в МЮ.
И да, МЮ реально нужно усиление, а до закрытия ТО всего две недели...
И да, МЮ реально нужно усиление, а до закрытия ТО всего две недели...