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Ароян: «Неправда, что я нахожусь в зоне боевых действий в Армении»

30 сентября 2020, 13:15

Бывший футболист «Урала» и игрок сборной Армении Вараздат Ароян опроверг информацию, что его призвали в армию для отправки в зону боевых действий в Нагорный Карабах.

Информация, что я нахожусь в зоне боевых действий в Армении неправда. Я сейчас в России, но скоро отправлюсь в Армению.

Могу лишь только сказать, что я, как и другие граждане Армении, помогаю своей родине. Сейчас мы вместе со всеми футболистами сборной Армении создали денежный фонд, который пойдет на помощь всем нуждающимися в Армении в сложившейся ситуации. Сегодня каждый армянин будет помогать тем, чем сможет.

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David Young
David Young
30 сентября в 13:15
Хорошо, что не находится.
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