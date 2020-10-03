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11 футболистов «Кривбасса» заразились COVID-19

03 октября 2020, 14:41

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько рассказал о вспышке коронавируса в украинской команде, которая выступает в третьей по силе лиге.

После календарного матча с «Николаевом-2», который проходил в дождь 27 сентября, несколько футболистов затемпературили. В сложных погодных условиях пришлось играть через несколько дней и в розыгрыше Кубка Украины с винницкой «Нивой». Когда перед поединком в чемпионате против «Таврии Симферополь» команда сдала тесты на коронавирус, то сразу у 11 футболистов оказался положительный результат. Среди них — 8 игроков основного состава.

Поэтому мы и обратились в ПФЛ с просьбой о переносе матча с «Таврией Симферополь». Сегодня разговаривал с врачом команды, сообщил, что у ребят бессимптомный характер заболевания, в конце следующей недели они сдадут повторные тесты.

Ранее сообщалось, что 17 футболистов «Дженоа» заразились коронавирусом.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
03 октября в 15:10
Могут играть с такими же, все равно не заразят.
David Young
David Young
03 октября в 15:04
Типичный пример того, как недооценка тяжести и опасности Covid-19 приводит к плохим последствиям. Здоровья украинским футболистам.
Mangur
Mangur
03 октября в 14:48
Мощный выброс
Литейный 4
Литейный 4
03 октября в 14:45
Как бы опять на карантин страну не посадили. Гыгыгы
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