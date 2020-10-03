11 футболистов «Кривбасса» заразились COVID-19

Главный тренер «Кривбасса» рассказал о вспышке коронавируса в украинской команде, которая выступает в третьей по силе лиге.

После календарного матча с «Николаевом-2», который проходил в дождь 27 сентября, несколько футболистов затемпературили. В сложных погодных условиях пришлось играть через несколько дней и в розыгрыше Кубка Украины с винницкой «Нивой». Когда перед поединком в чемпионате против «Таврии Симферополь» команда сдала тесты на коронавирус, то сразу у 11 футболистов оказался положительный результат. Среди них — 8 игроков основного состава.