11 футболистов «Кривбасса» заразились COVID-19

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько рассказал о вспышке коронавируса в украинской команде, которая выступает в третьей по силе лиге.
После календарного матча с «Николаевом-2», который проходил в дождь 27 сентября, несколько футболистов затемпературили. В сложных погодных условиях пришлось играть через несколько дней и в розыгрыше Кубка Украины с винницкой «Нивой». Когда перед поединком в чемпионате против «Таврии Симферополь» команда сдала тесты на коронавирус, то сразу у 11 футболистов оказался положительный результат. Среди них — 8 игроков основного состава.
Поэтому мы и обратились в ПФЛ с просьбой о переносе матча с «Таврией Симферополь». Сегодня разговаривал с врачом команды, сообщил, что у ребят бессимптомный характер заболевания, в конце следующей недели они сдадут повторные тесты.
Ранее сообщалось, что 17 футболистов «Дженоа» заразились коронавирусом.