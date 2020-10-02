Карвахаль может пропустить два месяца

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму на тренировке команды.
У 28-летнего испанца были выявлены проблемы с коленом. Вероятно, что футболист пропустит примерно 2 месяца.
Накануне мадридцы из-за травмы лишились полузащитника Эдена Азара.
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму на тренировке команды.
У 28-летнего испанца были выявлены проблемы с коленом. Вероятно, что футболист пропустит примерно 2 месяца.
Накануне мадридцы из-за травмы лишились полузащитника Эдена Азара.
Ситуация бомбовая, честно говоря))
Ситуация бомбовая, честно говоря))
https://www.soccer.ru/news/1207299
Октябрь в fantasy уже начался :)
https://www.soccer.ru/news/1207299
Октябрь в fantasy уже начался :)