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Карвахаль может пропустить два месяца

02 октября 2020, 15:13

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму на тренировке команды.

У 28-летнего испанца были выявлены проблемы с коленом. Вероятно, что футболист пропустит примерно 2 месяца.

Накануне мадридцы из-за травмы лишились полузащитника Эдена Азара.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
03 октября в 01:23
Я кстати тоже не понял трансфер Хакими в Интер,да ещё и так дешего.Я видел в нем будущее Реала на долгие годы.
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 23:42, ред.
Пусть Карвахаль вернётся поскорее. Теперь можно вспомнить и про Хакими!
Ситуация бомбовая, честно говоря))
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Ruslan3132 (раскрыть)
02 октября в 17:18
Васкес кстати в 2018 году в ЛЧ против Баварии хорошо сыграл на этой позиции, Рибери поддушил немного. Одриосола быстрый, но бестолковый и пожарит много. Будем надеяться, что уверенности поднабрался за год
Ruslan3132
Ruslan3132
02 октября в 16:38
мда...шумоголовый Одриосола теперь будет скакать по флангу...Начо тоже продайте, если че Васкес закроет все позиции там
h8you
h8you
02 октября в 15:55
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 октября в 15:42
    Не самый худший расклад.
    Аpбитр
    Аpбитр ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    02 октября в 15:28
    Добрый день.
    https://www.soccer.ru/news/1207299

    Октябрь в fantasy уже начался :)
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    02 октября в 15:24
    Добрый день, напомните.есть ли какие то призы в конкурсе и если да,то за какие места. Когда стартует конкурс октября?Спасибо
    STVA 1
    STVA 1 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    02 октября в 15:20
    Глупость было продавать его
    STVA 1
    STVA 1
    02 октября в 15:19
    Здоровья Карвахалю)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    02 октября в 15:19
    Вот вам и продажа Хакими...
    David Young
    David Young
    02 октября в 15:15
    Печальная новость, надеюсь, что сможет восстановиться относительно скоро, учитывая серьёзность травмы.
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