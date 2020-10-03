Мане о заражении COVID-19: «Чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов нет»

Нападающий «Ливерпуля» , заразившийся коронавирусом, на своей странице в инстаграме рассказал о своем самочувствии.

Всем привет! Мой результат теста на коронавирус оказался положительным, но чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов у меня нет. Я немедленно ушёл на карантин и приступил к процессу восстановления.

Убедитесь, что вы остаетесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких, дабы избежать второй волны вируса COVID-19, распространяющегося по всему миру.

Я вернусь сильнее, чем раньше! Мы пройдем через это вместе.