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Мане о заражении COVID-19: «Чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов нет»

03 октября 2020, 09:53

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, заразившийся коронавирусом, на своей странице в инстаграме рассказал о своем самочувствии.

Всем привет! Мой результат теста на коронавирус оказался положительным, но чувствую себя хорошо, тяжёлых симптомов у меня нет. Я немедленно ушёл на карантин и приступил к процессу восстановления.

Убедитесь, что вы остаетесь в безопасности и соблюдаете все правила, чтобы защитить себя и своих близких, дабы избежать второй волны вируса COVID-19, распространяющегося по всему миру.

Я вернусь сильнее, чем раньше! Мы пройдем через это вместе.

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Все комментарии
azkan
azkan
03 октября в 18:23
Быстрейшего излечения и всем кто болеет!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 октября в 11:38
позитивный настрой, молодец! Здоровья!
ЮЗИК
ЮЗИК
03 октября в 10:00
Ждём возвращения Мане
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