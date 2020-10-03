Одриосола получил травму ноги

Пресс-служба «Реала» сообщает, что защитник Альваро Одриосола пропустит ближайший матч.
Футболист получил травму ноги. В ближайшее время 24-летний Альваро пройдет медицинское обследование, которое точно определит сроки восстановления.
Parte médico de Odriozola.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 3, 2020
К тому же есть Милитао, умеющий как раз играть на правом фланге.
Что касается Хакими и Регулона - Перес с Зиданом не идиоты, знали, что делают. Может Регулон не хотел под Менди сидеть, может Марсело привлекает латиноамериканскую публику, да и опыт передает Менди, в конце концов. С Хакими тоже не все так ясно. Иметь в составе Карвахаля и Хакими одновременно - портить карьеру обоим. Оба хороши, только Карвахаль еще и опытнее. Да и мы же не знаем всех условий сделки с Интером. Может через пару лет договор, что Хакими продают именно Мадриду.
Кстати, как-то так совпало, что после перехода Хакими в Интер, все новости о переходе Лаутаро в Барселону испарились. Наводит на мысли.
К тому же есть Милитао, умеющий как раз играть на правом фланге.
Что касается Хакими и Регулона - Перес с Зиданом не идиоты, знали, что делают. Может Регулон не хотел под Менди сидеть, может Марсело привлекает латиноамериканскую публику, да и опыт передает Менди, в конце концов. С Хакими тоже не все так ясно. Иметь в составе Карвахаля и Хакими одновременно - портить карьеру обоим. Оба хороши, только Карвахаль еще и опытнее. Да и мы же не знаем всех условий сделки с Интером. Может через пару лет договор, что Хакими продают именно Мадриду.
Кстати, как-то так совпало, что после перехода Хакими в Интер, все новости о переходе Лаутаро в Барселону испарились. Наводит на мысли.