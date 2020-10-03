ГлавнаяНовости

Одриосола получил травму ноги

03 октября 2020, 12:09

Пресс-служба «Реала» сообщает, что защитник Альваро Одриосола пропустит ближайший матч.

Футболист получил травму ноги. В ближайшее время 24-летний Альваро пройдет медицинское обследование, которое точно определит сроки восстановления.

Все новости
ОфициальноШесть игроков молодёжной команды «Торино» заразились коронавирусом
Сегодня, 00:45 Комментарии5
ОфициальноТер Штеген пропустит матч против «Реала»
Вчера, 22:13 Комментарии10
Клопп: «Мане и Алькантара готовы сыграть против „Эвертона“»
Вчера, 20:49 Комментарии9
ОфициальноЭдегор получил травму камбаловидной мышцы бедра
Вчера, 20:09 Комментарии5
Роналду рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом
Вчера, 18:28 ФотоКомментарии10
Лэмпард: «Зиеш готов дебютировать за „Челси“»
Вчера, 18:04 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос ответ Ruslan3132 (раскрыть)
03 октября в 23:39, ред.
если только по той же цене что АТМ Бенфике отвалил за Фелиша :-) ;-)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ матос (раскрыть)
03 октября в 18:47
Пожалуйста ) вернуть не забудьте через пару лет, как Карвахаль постареет )
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
03 октября в 18:45
паника мне откуда, паника пусть у Зизу будет )))) я не отвечаю за результат. 8 защитников, из которых вылетели 2 правых, Марсело деградировал до уровня Леванте...Еще слухи о продаже Начо...вступать в сезон с 3 ЦЗ и с Одриосолой и Марсело в качестве подмены так себе уверенность.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Ruslan3132 (раскрыть)
03 октября в 16:49
Из 8 защитников вылетело двое, причем ненадолго. В чем паника?
К тому же есть Милитао, умеющий как раз играть на правом фланге.

Что касается Хакими и Регулона - Перес с Зиданом не идиоты, знали, что делают. Может Регулон не хотел под Менди сидеть, может Марсело привлекает латиноамериканскую публику, да и опыт передает Менди, в конце концов. С Хакими тоже не все так ясно. Иметь в составе Карвахаля и Хакими одновременно - портить карьеру обоим. Оба хороши, только Карвахаль еще и опытнее. Да и мы же не знаем всех условий сделки с Интером. Может через пару лет договор, что Хакими продают именно Мадриду.
Кстати, как-то так совпало, что после перехода Хакими в Интер, все новости о переходе Лаутаро в Барселону испарились. Наводит на мысли.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
03 октября в 14:49
скажите Пересу и Зидану что они творят херню
матос
матос ответ Ruslan3132 (раскрыть)
03 октября в 13:41
Спасибо вашим за Хакими и тренерам БД ;-)
Ruslan3132
Ruslan3132
03 октября в 12:32
Васкес настало твое время! Йовича тоже надо сразу на ЦЗ переучивать, один хрен меньше Рамоса забивает ))) Охрененная трансферная кампания )) продать 2 крайков, травмировать еще 2 и сидеть с Менди и пенсионером Марсело теперь ))
David Young
David Young
03 октября в 12:16
Эпидемия травм...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100