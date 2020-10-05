Линекер: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера»

1601847789

05 октября 2020, 00:43

Бывший игрок сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом, Гари Линекер в твиттере пошутил над главным тренером «Ливерпуля» . Сегодня «красные» сенсационно уступили с крупным счётом «Астон Вилле» (2:7).

Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» также уступил с крупным счётом, проиграв в домашней встрече против «Тоттенхэма» (1:6), а Сульшер заявил, что это был его худший день в манчестерском клубе.