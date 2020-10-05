Линекер: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера»

Бывший игрок сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом, Гари Линекер в твиттере пошутил над главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Сегодня «красные» сенсационно уступили с крупным счётом «Астон Вилле» (2:7).
Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера.
Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» также уступил с крупным счётом, проиграв в домашней встрече против «Тоттенхэма» (1:6), а Сульшер заявил, что это был его худший день в манчестерском клубе.
Всем здоровья.
Всем здоровья.