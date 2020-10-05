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Линекер: «Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера»

05 октября 2020, 00:43
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)7 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший игрок сборной Англии, ныне работающий футбольным экспертом, Гари Линекер в твиттере пошутил над главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Сегодня «красные» сенсационно уступили с крупным счётом «Астон Вилле» (2:7).

Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» также уступил с крупным счётом, проиграв в домашней встрече против «Тоттенхэма» (1:6), а Сульшер заявил, что это был его худший день в манчестерском клубе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
06 октября в 08:26
Бавария тоже проиграла - Флика так же уволят?)))
Вот к примеру Шеффилд играли в меньшинстве с АВ и проиграли то 1-0, из-за пенальти,а Ливерпуль играя в равных составах и без пенальти,просто были разгромлены. Несмотря на ливерпульского Кепу(не путать с Кариусом), так проигрывать не имели права. Почему три гола с рикошета? да потому что вяло накрывали бьющих по воротам,постоянно опаздывая,даже привоз Адриана,частично лежит на Гомесе. Этот матч был подобен яхте,которую как назовёшь,так и поплывёт, сплошные привозы. И Адриан уж не намного хуже Рамсдела,но почему то там защита сыграла на высоте,а у нас - днище.... Чемпионство уже было в том сезоне,ребята теперь начался новый.
dzvinka
dzvinka
05 октября в 11:59, ред.
вообще да, было время за такой результат сразу увольняли. Но сейчас футбол немного другой, восприятие другое. Пока такое поражение выглядит единичным случаем а не системностью... если будет иначе, никто не пожалеет даже Клоппа - это всем известно и закономерно.
Ждем правильную реакцию команды в следующем матче.
Killofwrath
Killofwrath ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 10:56
ливерпуль никогда и не было машиной
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
05 октября в 10:32
А я как то пропустил этот момент.
Думал , что этот состав еще пофеерит.
alex074
alex074
05 октября в 09:56
Сульшер то вообще на волоске, а у Клоппа кредит доверия ещё есть)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 октября в 08:01
И на струху бывает проруха. Никто не застрахован от таких поражений при определенном стечении обстоятельств.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 07:52
Странный день,странные поражения!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shlomo (раскрыть)
05 октября в 07:30
Нет нет, как раз таки без разницы кто где будет после первого круга, важен сам процесс и реальное понимание кто чегостоит.
STVA 1
STVA 1
05 октября в 07:21
Если так пойдёт то и уволят))
mihaluch
mihaluch
05 октября в 06:48
А зачем кого-то увольнять они сами подадут когда нужно.
shlomo
shlomo
05 октября в 06:19
Ничего и на старуху бывает проруха....посмотрим, кто где будет после первого круга...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 06:16
Не готовы))
нечитайло
нечитайло
05 октября в 05:59
Вместе бухали
112910415
112910415
05 октября в 05:22
ошибся, раньше не уволят
ЮЗИК
ЮЗИК
05 октября в 05:22
АПЛ продолжает радовать своей непредсказуемостью
Triem
Triem
05 октября в 05:13
Да, это конечно непонятно что было. Может и спад.
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 05:06
Серьёзно сдал Ливерпуль.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 03:40
Я давно говорил,что пик этот Ливерпуль прошел,хорошо,что успели выиграть ЛЧ и АПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Little Caprice (раскрыть)
05 октября в 03:39
Интересные цифры, а если из 12 ти ещё и судейские убрать, как с Лидсом, то совсем печально.
Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 02:18
Все движется и обновляется
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 01:38
Ливерпуль конечно сильно удивляет, после карантина!
Little Caprice
Little Caprice
05 октября в 01:09
Ливерпуль как только с Атлетико встретился, так всё и поехало наперекосяк. 12-2-9 результаты, если брать отсчёт от игры в Мадриде.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 00:54
МЮ то колбасит уже на протяжении длительного периода, а вот Ливерпуль действительно удивил . Казалось , что эту машину еще долго никому не остановить , но уже начало сезона показало , что не все в порядке в ливерпульском королевстве. Есть явный спад и долго ли он продлится - это никому не известно. Вроде и игроки те же , и тренер , а той мощи , что была еще совсем недавно уже нет. Интрига в АПЛ закрутилась очень интересная. Ждем продолжения.
Всем здоровья.
beefs
beefs
05 октября в 00:52
круговорот тренеров в Европе...
David Young
David Young
05 октября в 00:43
Сульшера уволят достаточно скоро.
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