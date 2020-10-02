Лучшие шутки сентября: крошка Месси, попадание Кержакова и Дзюба во МХАТе

Чем прохладнее за окном, тем ярче юмор? Проверяем теорию на «Соккер.ру»!
11 место. Александр Кержаков «ничего не слышал» про свой переход в «Томь», которую позже все-таки возглавил.
RomzesRZN:
Мне кажется Саша НЕ ПОПАДЁТ в «Томь».
FROBI:
Если в Питере решили «в „Томь“», значит, в «Томь»!
мало ли что не слышал )
10 место. Обычная, казалось бы, новость о том, что «Ахмат» ищет большого нападающего, вызвала у пользователей яркую реакцию.
Александр Нeвский:
Месси после этой новости впал в депрессию окончательно
Faustello:
Надо правую туфельку Валуева по всему миру с гонцами отправлять)))
Klaksvikar Itrottarselag:
К Селюку обращайтесь — у него всегда есть широкий выбор габаритного, но недорогого товара.
9 место. Непревзойденный и всегда объективный Геннадий Сергеевич Орлов сравнил Николича с Тедеско, назвав тренера «Спартака» «современным самолетом», и тем самым спровоцировал mr.Nekto на минутку абстрактного юмора на «Соккер.ру»:
Орлов:
По реке плывет Николич,
Деревянный как кирпич,
Ну и пусть себе плывет,
Тедеско тоже самолет.
8 место. Виталий Мутко признался, что обожает Моуриньо, хотел пригласить его в сборную России, а за «Тоттенхэм» начал болеть исключительно из-за Жозе. Вы не упустили случая постебаться над бывшим президентом «Зенита» и РФС:
Бубнин:
Моуриньо ин май харт.
LOpp:
«Я за „Тоттенхэм“ начал болеть из-за него».
Карьера Муриньо:
Порту
Челси
Интер
Реал
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
как поздно Мутко стал интересоваться футболом.
mihaluch:
Мутко наконец-то выучил, что такое офсайд, когда сам попал в него.
7 место. Багров-брат в стихотворной форме ответил Василию Уткину, который сравнил выскочивший на первое место «Спартак» с прыщом:
Тихо утками шурша,
Крыша Васи не спеша,
Покатилась, покатилась,
Красно-белых вороша.
А ведь был когда-то он,
Весь такой, в «Спартак» влюблён,
Что же с ним теперь случилось?
Это, братцы, моветон…)))
6 место. Tostao — о том, что Дзюбу пора брать во МХАТ за театральное исполнение пенальти:
Пенальти Дзюбы – это театр!
Дорога во МХАТ ему открыта.
Там гардероб есть, говорят.
Где разовьёт талант свой скрытый.
5 место. nikoladolgov — об обещании отца Месси: «Мой сын не останется в „Барселоне“».
Месси сын к отцу пришел и спросила кроха — что такое хорошо и что такое плохо?
В продолжение темы шутит Lopp:
Официально: Месси покинул Барселону!
Но Лео все-таки остался. Изящную точку в этой истории поставил Leha-ha50:
4 место. ВиталикManUtdRus — о звонке Луиса Суареса Джорджо Кьеллини. Уругвайский форвард перешел в «Атлетико», но мог оказаться в «Ювентусе» и даже прощупывал почву в разговоре с капитаном «Старой Синьоры»:
Луис Суарес лично звонил капитану «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, чтобы уточнить: он еще такой же вкусный, как в 2014? )))
3 место. за — о том, что «Зенита» в Европе боятся больше, чем «Порту», «Севилью» и ПСЖ.
Проголосовали Боярский и тысяча чертей.
2 место. ROMA DROGBA — о том, что Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус:
Утка
Это коронавирус сдал положительный тест на Ибрагимовича
1 место. Raamtvall и его блестящий лаконичный комментарий под новостью «Арбитры РПЛ сдали тест на знание правил футбола»:
Отрицательный.
Сегодняшний выпуск не только о шутках и юморе. 3-го сентября ушел из жизни Сергей Александрович Пильцов, известный на сайте под ником Сергей Саныч. Коллектив «Соккер.ру» скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Сергей Саныч — один из ветеранов нашего сайта, до последних дней жизни он был активным пользователем «Соккер.ру» и регулярно попадал в выпуски «Народного обозревателя» со своими злободневными иллюстрациями. Покойтесь с миром, Сергей Александрович, а одна из Ваших последних зарисовок пусть окажется пророческой в другой счастливой жизни.
По выпуску. Больше всех улыбнуло 9 и 4 место.
По выпуску. Больше всех улыбнуло 9 и 4 место.