Лучшие шутки сентября: крошка Месси, попадание Кержакова и Дзюба во МХАТе

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вчера, 19:21

Чем прохладнее за окном, тем ярче юмор? Проверяем теорию на «Соккер.ру»!

11 место. Александр Кержаков «ничего не слышал» про свой переход в «Томь», которую позже все-таки возглавил.

RomzesRZN:

Мне кажется Саша НЕ ПОПАДЁТ в «Томь».

FROBI:

Если в Питере решили «в „Томь“», значит, в «Томь»!

мало ли что не слышал )

10 место. Обычная, казалось бы, новость о том, что «Ахмат» ищет большого нападающего, вызвала у пользователей яркую реакцию.

Александр Нeвский:

Месси после этой новости впал в депрессию окончательно

Faustello:

Надо правую туфельку Валуева по всему миру с гонцами отправлять)))

Klaksvikar Itrottarselag:

К Селюку обращайтесь — у него всегда есть широкий выбор габаритного, но недорогого товара.

9 место. Непревзойденный и всегда объективный Геннадий Сергеевич Орлов сравнил Николича с Тедеско, назвав тренера «Спартака» «современным самолетом», и тем самым спровоцировал mr.Nekto на минутку абстрактного юмора на «Соккер.ру»:

Орлов:

По реке плывет Николич,

Деревянный как кирпич,

Ну и пусть себе плывет,

Тедеско тоже самолет.

8 место. Виталий Мутко признался, что обожает Моуриньо, хотел пригласить его в сборную России, а за «Тоттенхэм» начал болеть исключительно из-за Жозе. Вы не упустили случая постебаться над бывшим президентом «Зенита» и РФС :

Бубнин:

Моуриньо ин май харт.

LOpp:

«Я за „Тоттенхэм“ начал болеть из-за него».

Карьера Муриньо:

Порту

Челси

Интер

Реал

Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм

как поздно Мутко стал интересоваться футболом.

mihaluch:

Мутко наконец-то выучил, что такое офсайд, когда сам попал в него.

7 место. Багров-брат в стихотворной форме ответил Василию Уткину, который сравнил выскочивший на первое место «Спартак» с прыщом:

Тихо утками шурша,

Крыша Васи не спеша,

Покатилась, покатилась,

Красно-белых вороша.

А ведь был когда-то он,

Весь такой, в «Спартак» влюблён,

Что же с ним теперь случилось?

Это, братцы, моветон…)))

6 место. Tostao — о том, что Дзюбу пора брать во МХАТ за театральное исполнение пенальти:

Пенальти Дзюбы – это театр!

Дорога во МХАТ ему открыта.

Там гардероб есть, говорят.

Где разовьёт талант свой скрытый.

5 место. nikoladolgov — об обещании отца Месси: «Мой сын не останется в „Барселоне“».

Месси сын к отцу пришел и спросила кроха — что такое хорошо и что такое плохо?

В продолжение темы шутит Lopp:

Официально: Месси покинул Барселону!

Но Лео все-таки остался. Изящную точку в этой истории поставил Leha-ha50:

4 место. ВиталикManUtdRus — о звонке Луиса Суареса Джорджо Кьеллини. Уругвайский форвард перешел в «Атлетико», но мог оказаться в «Ювентусе» и даже прощупывал почву в разговоре с капитаном «Старой Синьоры»:

Луис Суарес лично звонил капитану «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, чтобы уточнить: он еще такой же вкусный, как в 2014? )))

3 место. за — о том, что «Зенита» в Европе боятся больше, чем «Порту», «Севилью» и ПСЖ .

Проголосовали Боярский и тысяча чертей.

2 место. ROMA DROGBA — о том, что Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус:

Утка

Это коронавирус сдал положительный тест на Ибрагимовича

1 место. Raamtvall и его блестящий лаконичный комментарий под новостью «Арбитры РПЛ сдали тест на знание правил футбола»:

Отрицательный.

Сегодняшний выпуск не только о шутках и юморе. 3-го сентября ушел из жизни Сергей Александрович Пильцов, известный на сайте под ником Сергей Саныч. Коллектив «Соккер.ру» скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Сергей Саныч — один из ветеранов нашего сайта, до последних дней жизни он был активным пользователем «Соккер.ру» и регулярно попадал в выпуски «Народного обозревателя» со своими злободневными иллюстрациями. Покойтесь с миром, Сергей Александрович, а одна из Ваших последних зарисовок пусть окажется пророческой в другой счастливой жизни.